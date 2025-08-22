문진석·이재관·이정문 천안지역구 국회의원들 한 목소리로 “8·15망언 김형석 독립기념관장 퇴진하라”

독립기념관이 있는 충남 천안시를 지역구로 하는 국회의원 3명과 민주당 도·시의원들이 한 목소리로 김형석 독립기념관장의 망언을 규탄하며 퇴진을 요구했다.

더불어민주당 국회 원내수석부대표인 문진석(앞줄 왼쪽 네번째·천안시갑)의원과 천안지역 국회의원, 도·시의원들이 22일 독립기념관에서 8·15 망언 김형석 독립기념관장 퇴진을 촉구하는 기자회견을 열었다.

더불어민주당 문진석(천안갑), 이재관(천안을), 이정문(천안병) 국회의원은 22일 천안지역 시·도의원과 당원·시민들과 함께 천안 독립기념관에서 김형석 관장의 즉각 퇴진을 요구하는 기자회견을 겸한 집회를 열었다.

이들은 기자회견에서 "지난 8월 15일, 광복 80주년 경축 기념사에 등장한 김형석의 망언, ‘광복은 연합국 승리로 얻은 선물’ 이라는 발언은 독립운동 정신을 훼손하는 명백한 역사왜곡 발언이며, 국민주권 정부의 국정철학을 정면으로 부인하는 언사"라며 “애국 독립투사들의 항일투쟁 역사를 무시하고, 국민을 분열시키는 정쟁을 일삼는 자는 더 이상 용납될 수 없다"고 성토했다.

이어 “윤석열이 임명한 독립기념관장 김형석이 퇴진을 거부할 경우 그가 받을 것은 국민들께서 명령한 해고 통보서와 법과 제도에 의한 해임과 파면 처분이라는 것을 분명하게 경고한다”며 “퇴진을 거부할 경우 패스트 트랙을 가동한 법 개정을 통해 김 관장을 끌어 내리겠다”고 밝혔다.

충남 천안 목천 독립기념관 겨레의 탑과 겨레의 집이 보이는 분수광장에서 22일 김형석 독립기념관장 즉각 퇴진을 촉구하는 시위를 벌이는 천안지역 국회의원과 도·시원들.

의원들은 "내란수괴 윤석열이 임명한 김형석을 퇴진을 통해, 뉴라이트 어용학자의 놀이터로 전락한 독립기념관을 순국선열의 희생과 독립정신을 지키는 성지로 다시 만들겠다”고 강조했다.

이날 기자회견에는 더불어민주당 소속 현직 국회의원·도의원·시의원과 함께 양승조 전 충남지사·구본영 전 천안시장과 시민 등 100여명이 참석했다.