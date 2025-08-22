추경호, 鄭 ‘국힘 10번 100번 해산’ 발언에 “배설 수준 막말”

“사실상 수사 가이드라인 제시”

추경호 국민의힘 의원은 22일 정청래 더불어민주당 대표의 국민의힘 해산 발언에 대해 “강성 지지층만 바라보면 쏟아내는 집권 여당 대표의 막말이 가히 배설 수준”이라고 했다.

국민의힘 추경호 의원. 연합뉴스

추 의원은 이날 페이스북에 “정 대표가 민주당 공식회의에서 국민의힘 해산을 운운했다”며 이같이 말했다.

그는 “이는 특검을 향해 사실상 수사 가이드라인을 제시한 것”이라며 “국민의힘 계엄 해제 표결 방해 의혹이 날조된 프레임이었던 것이 하나둘씩 밝혀지고 있다”고 했다.

추 의원은 “계엄 당일 당사에서 윤석열 전 대통령과 통화 이후 제기된 의혹과는 반대로 의원총회 장소를 국회로 변경하고, 국회로 이동한 것이 확인됐다”며 “또 제가 우원식 국회의장에게 의원들의 국회 출입 조치를 요청했다가 거절당한 것 또한 우 의장이 유튜브에 출연해 직접 밝히기도 했다”고 설명했다.

이어 “그럼에도 정 대표는 특검의 결과는 국민의힘 해산이니 특검은 그 결과를 짜맞추면 된다는 답정너 수사 주문을 하고 있다”며 “민주당은 국민의 눈과 귀를 속이는 거짓 선동으로 국민의힘에 내란정당 프레임을 씌우려는 정치공작을 즉각 중단하기 바란다”고 했다.

추 의원은 “특검 또한 정권 하명 수사, 정치특검이라는 오명을 뒤집어쓰지 않으려면 공명정대한 수사에 최선을 다해야 할 것”이라며 “앞으로 특검에서 조사 요청이 있다면 당당히 응해 민주당의 허위 날조 고발과 거짓 선동에 대해 진실을 밝히며 정략적인 정치탄압에 강력하게 맞서 싸우겠다”고 말했다.

앞서 정 대표는 이날 오전 당 최고위원회의에서 최근 내란특검이 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원을 피의자로 적시한 것을 언급하며 “국민의힘은 열 번, 백 번 해산시킬 수 있다고 생각한다”고 했다.