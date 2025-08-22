김건희 측 “건강상 이유 23일 불출석”…특검, 25일로 재통보

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 건강상 이유로 23일 예정된 김건희 특별검사팀(특검 민중기)의 조사에 응하기 어렵다는 불출석 사유서를 제출했다. 특검은 출석 일자를 25일로 다시 통보했다.

특검팀은 22일 오후 언론 공지를 통해 “오는 23일 오전 10시 소환한 김건희씨가 건강상 이유로 불출석 사유서를 제출해 25일 오전 10시로 재소환 통보했다”고 밝혔다.

윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사가 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 민중기 특별검사팀 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

김씨가 응하면 25일 김씨에 대한 5차 조사가 진행된다. 특검팀은 6일 김씨에 대한 처음으로 소환해 조사한 후 12일 김씨를 구속했다. 구속 후 14일과 18일에 이어 전날까지 총 3차례 더 조사했다.

김씨는 앞서 20일 소환 조사 통보를 받았을 때도 건강이 나빠 출석이 어렵다며 일정을 하루 연기해 전날 조사를 받았다. 오전에 남부구치소 내에서 대면 진료를 받고 출석한 것으로 전해졌다.

특검팀은 앞선 세 차례 소환 조사에서 명태균 공천개입 의혹과 도이치모터스 주가조작, 건진법사 청탁 의혹을 캐물었으나 김씨는 대부분 진술을 거부했다.

김씨는 2022년 4∼8월 ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 통일교 측으로부터 고가 목걸이 등과 함께 교단 현안 청탁을 받은 혐의(특정범죄 가중처벌법상 알선수재)를 받는다.

윤석열 전 대통령과 함께 2022년 대선 때 ‘정치 브로커’ 명태균씨로부터 58차례에 걸쳐 여론조사 결과를 무상으로 제공받은 대가로 그해 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 김영선 전 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의(정치자금법 위반), 2009∼2012년 발생한 도이치모터스 주가조작 사건에 돈을 대는 ‘전주’(錢主)로 가담한 혐의(자본시장법 위반)도 있다.

특검팀은 김씨의 구속 기간이 이달 31일 만료되기 전 김씨를 구속기소할 전망이다.