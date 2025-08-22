같은듯 다른 '김앤장'…"찬탄 세력과 대화"·"막연한 통합 안돼"

"안철수·조경태 필요" vs "우리당과 같이 못해"…통합론 공방 기싸움

"싸워 이길 수 있다" vs "논리·전략 있다"…對與 투쟁력 적임자 부각

국민의힘 대표 결선에 진출한 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파 김문수·장동혁 후보는 22일 내부 통합 문제에 서로 다른 의견을 제시하면서 공방을 벌였다.



김 후보는 이날 청주 오스코에서 진행된 전당대회 직후 기자회견을 통해 내부 통합 문제와 관련, "탄핵 찬성 세력과 만나 대화하고 토론하고, 안되면 민주적으로 당론을 결정하면 된다"며 "무조건 암세포 자르듯 잘라내는 것은 민주주의가 아닌 독재, 전제 아닌가"라고 말했다.

22일 충북 청주오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 당대표 결선투표에 오른 김문수·장동혁 후보가 당원들에게 인사하고 있다. 공동취재

이어 "서로 다른 생각을 하나로 합치는 절차가 우리 당의 보편적 방식으로 정착되기를 바란다"며 "경험 많은 제가 포용할 수 있는 능력이 있다"고 언급했다.



김 후보는 찬탄파로 결선 진출에 실패한 안철수·조경태 후보에 대해서도 "이런 분들이 당내에 필요하다고 생각한다"며 "암세포처럼 잘라내야 한다고 하는 사람도 있지만, 이것을 융화해 가는 것이 맞는다고 본다"고 재차 강조했다.



반면 장 후보는 기자회견에서 "선거 패배의 가장 큰 원인은 분열"이라며 "내부 총질 세력까지 품는 막연한 통합이 아니라 한 방향으로 함께 갈 수 있는 사람들의 단일대오를 만들겠다"고 말했다.



이어 "의원 107명이 단일대오로 가는 게 최선이지만 당에 내란 동조 세력이 있다고 말하며 당을 위험에 빠뜨리는 분이 전대 이후에도 입장을 유지한다면 함께 갈 수 없다"며 "방식은 굳이 얘기하지 않겠지만, 우리 당에서 같이 갈 수 없다는 것"이라고 했다.



이는 '당내 내란 동조 세력이 있다'고 발언한 조경태 후보가 같은 입장을 계속 유지할 경우 출당까지 추진할 수 있다는 의미로 풀이된다.



장 후보는 '내부 총질 인사 정리 입장이 결선 득표에 도움이 안 될 수 있다'는 지적에는 "다른 후보 지지 표를 얻기 위해 입장을 바꾼다면 대표될 자격이 없는 것"이라며 "입장 바꿀 생각이 없다"고 답했다.



두 후보는 각각 자신이 대여 투쟁 적임자라는 점도 강조했다.



김 후보는 "싸워 이길 수 있는 사람이 김문수 외에 누가 있는지 묻고 싶다"며 "원내·장외 투쟁을 통해 광범위한 국민적 저항운동을 하고, 국민 여론과 국제적 여론을 결합해 더불어민주당의 횡포를 막아내겠다"고 말했다.



장 후보는 "김 후보가 특검 압수수색을 막기 위해 당사에서 투쟁했지만, 압수수색을 못 한 것은 당사를 누가 지켜서가 아니라 범죄 관련성이 없어서다"라며 "거대 여당과 싸우려면 논리와 전략으로 싸워야 하고, 국민을 설득할 대안을 갖고 접근해야 한다"고 했다.

<연합>