뉴욕증시, '비둘기 전향 파월'에 환호…나스닥 1.53%↑ 출발

뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 1% 넘게 급등하고 있다.



제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 비둘기파적 발언을 내놓으면서 금리인하 기대감이 주가를 강하게 밀어올렸다.

사진=로이터연합뉴스

22일(현지시간) 10시 5분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 652.37포인트(1.46%) 뛴 45,437.87을 기록했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 82.24포인트(1.29%) 상승한 6,452.41, 나스닥종합지수는 전장보다 321.88포인트(1.53%) 급등한 21,422.19를 가리키고 있다.



파월은 이날 미국 와이오밍주에서 열리고 있는 잭슨홀 심포지엄에서 통화정책 관련 연설에 나섰다.



연설에서 그는 "고용시장의 하방 위험이 커지고 있다"며 "정책이 제약적 영역에 있는 상황에서 기본 전망과 위험 균형의 변화는 정책 기조 조정을 정당화할 수 있다"고 말했다.



이어 그는 "실업률과 기타 노동시장 지표의 안정성을 고려하면 정책 기조 변경을 신중히 검토할 수 있다"며 "노동 공급과 수요가 함께 둔화하면서 '손익분기' 일자리 증가는 급격히 낮아졌다"고 말했다.



파월은 단기적으로 인플레이션이 상방 위험이고 관세 인플레이션도 명확하게 나타나고 있다고 밝혔지만, 고용의 하방 위험도 커졌다며 "도전적인 상황"이라고 밝혔다.



이는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리가 인하될 가능성을 시사한 것이다. 인플레이션 고조에 대한 우려도 함께 언급했으나 시장은 파월의 발언이 고용 하방 위험과 그에 따른 정책 조정 가능성에 방점을 뒀다고 해석했다.



이 같은 소식에 주가지수는 급등했다. 장 초반 강보합권을 유지하던 주가지수는 파월 발언 직후 순식간에 오름폭을 확대했다. S&P500 지수는 30분도 안 된 사이에 1%포인트 튀어 올랐다.



금리인하 기대감에 채권시장도 강세로 기울었다. 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 전장 대비 10bp 이상 급락하고 있고 10년물 금리도 낙폭이 7bp를 넘어섰다.



모든 업종이 강세다. 임의소비재는 2% 이상 뛰고 있으며 필수소비재와 유틸리티를 제외한 모든 업종이 1% 이상 뛰고 있다.



시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 모두 강세다. 테슬라는 4.44% 뛰고 있으며 아마존과 애플, 메타, 알파벳도 1% 이상 오름세다. 브로드컴은 2.40% 상승하고 있다.



엔비디아와 마이크로소프트는 강보합 흐름이다. 엔비디아는 일부 부품 공급업체에 H20 그래픽칩 부품의 생산을 중단해달라고 요청한 것으로 전해지면서 투자 심리가 약해졌다.



인공지능(AI) 및 반도체 관련주는 더 강하게 상승 탄력을 받고 있다. 필라델피아 반도체지수는 3.34% 급등 흐름이다.



TSMC와 텍사스인스트루먼츠, 퀄컴, Arm, 램 리서치 등 주요 종목들이 모두 3% 안팎으로 강하게 오르고 있다.



파월의 비둘기파적 발언에 9월 금리인하 기대감은 다시 치솟았다.



시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp 인하될 확률을 91.5%로 반영했다. 장 초반 70% 아래로 내려갔던 베팅이 90% 위로 급반등했다.



유럽증시도 금리인하 기대감에 강세다.



유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.65% 오르고 있다. 프랑스 CAC40 지수는 0.56%, 영국 FTSE 지수도 0.45% 상승 중이다. 독일 DAX 지수는 0.39% 뛰고 있다.



국제 유가는 낙폭을 확대하고 있다.



이날 오전 9시 44분 현재 근월물인 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 0.25% 오른 배럴당 63.68달러를 기록하고 있다.

<연합>