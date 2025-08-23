“갈증 없어도 위험하다”…하루 2리터 물 안 마시면 벌어지는 일들

“물 충분히 마시지 않으면 스트레스 호르몬 1.5배 증가”

하루 2리터(ℓ) 물 섭취 필요성을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 물을 충분히 마시지 않을 경우 스트레스 상황에서 생리적 반응이 훨씬 더 강하게 나타난다는 연구 결과가 나왔다. 스트레스 호르몬인 코르티솔의 분비가 1.5배 증가하는 것으로 확인돼 주목된다.

하루 2ℓ 이상 수분 섭취는 조절에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 게티이미지

영국 리버풀 존 무어스 대학교 연구진은 건강한 젊은 성인들을 대상으로 수분 섭취량에 따른 생리 반응의 차이를 분석했다.

연구팀은 참가자들을 하루 수분 섭취량 기준 상위 25% 그룹(남성 2.5ℓ, 여성 2ℓ 이상)과 하위 25% 그룹(1.5ℓ 미만)으로 나눈 뒤 일주일간 평소 습관대로 수분을 섭취하게 했다.

이후 연구진은 소변과 혈액 검사를 통해 참가자들의 수분 상태를 확인하고 모의 면접, 수학 문제 풀이 등 심리적 압박을 유발하는 상황을 부여한 후 스트레스 호르몬 수치의 변화를 측정했다.

◆스트레스 호르몬, 왜 수분 부족에 민감할까?

23일 연구 결과에 따르면 물을 적게 마시는 하위 그룹은 스트레스 상황에서 코르티솔 수치가 50% 이상 더 높게 분비됐다. 충분한 수분을 섭취한 상위 그룹보다 1.5배 강한 스트레스 반응을 보인 것이다.

맥박 증가, 손에 땀, 입 마름 등 일반적인 스트레스 증상에서는 두 그룹 간 큰 차이가 없었다. 흥미로운 점은 물을 적게 마신 그룹이 특별히 더 심한 갈증을 느끼지도 않았다는 것이다.

전문가들은 이 같은 결과에 대해 뇌의 스트레스 반응 중추와 체내 수분 조절 시스템이 긴밀히 연결되어 있기 때문이라고 설명한다.

수분이 부족해지면 뇌는 이를 탈수 상태로 인식하고, 바소프레신이라는 호르몬을 분비해 신장에서 수분 재흡수를 촉진한다.

혈액량과 전해질 균형을 유지하는 데 도움이 되지만, 동시에 바소프레신은 시상하부에 작용해 코르티솔 분비까지 유도하는 이중 작용을 한다.

결국 수분 부족은 체내 항상성 유지와 스트레스 반응 조절 사이에서 대가를 치르게 되는 셈이다.

코르티솔은 면역 반응, 신진대사, 혈압 조절 등 생존에 필수적인 역할을 담당한다. 지속적으로 과도하게 분비될 경우 심혈관질환, 당뇨병, 우울증 등의 위험을 높일 수 있는 것으로 알려져 있다.

◆전문가들 “수분 섭취, 멘탈 관리의 기본입니다”

이번 연구를 주도한 닐 월시 생리학 교수는 “코르티솔은 인체의 주요 스트레스 호르몬”이라며 “과도한 분비는 다양한 건강 위험과 직결된다”고 설명했다.

이어 “중요한 발표나 마감일이 다가올 때 물병을 곁에 두고 자주 마시는 습관이 장기적인 건강 관리에 큰 도움이 될 수 있다”고 조언했다.

충분한 수분 섭취는 신체적·정신적 회복력을 높이는 핵심 전략 중 하나다. 게티이미지

전문가들은 “갈증을 느끼지 않는다고 해서 수분 상태가 양호한 것은 아니다”라고 말한다.

그러면서 “하루 2ℓ 이상 수분 섭취는 단순한 건강 관리 차원을 넘어 스트레스 조절과 만성질환 예방에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다”고 강조했다.

이어 “충분한 수분 섭취는 신체적·정신적 회복력을 높이는 핵심 전략 중 하나”라고 덧붙였다.