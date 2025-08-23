“은행이 왜 돈 관리를 못하죠?”…올해 1000억원 금융사고 육박 [수민이가 화났어요]

올 들어 은행권 금융사고가 잇따라 발생하고 있다. 내부통제 강화를 위한 책무구조 도입에도 대형 금융사고가 끊이지 않고 있다.

우리은행. 사진 = 뉴스1

우리은행은 22일 홈페이지를 통해 담보권이 설정된 기계 기구를 외부인이 임의 매각하는 사고가 발생했다고 공시했다. 사고 금액은 24억2280만원이다.

우리은행은 사고 발생일을 2023년 3월부터 올해 5월까지로 공시했다가 '미상'으로 수정했다.

수사 의뢰를 통해 담보물이 임의 매각된 정확한 시점을 밝힐 예정이나, 올해 4월께로 추정된다는 게 은행 측 설명이다.

이번 사고는 지난 6월 초 인도네시아 현지 법인인 우리소다라은행에서 1078억원 규모의 금융사고가 적발된 뒤 두 달 만에 재발한 것이다.

은행 관계자는 "외부인을 수사기관에 고소하고 다른 담보물인 공장을 매각해 (손실 금액을) 회수할 예정"이라며 "은행 직원이 연루된 사고는 아니었다"고 말했다.

한편 올 들어 은행권 금융사고 금액이 총 1000억원에 육박하는 것으로 나타났다.

서울 시내에 설치된 주요 은행 현금인출기 모습. 연합뉴스

금융권에 따르면 올해 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행이 공시한 10억원 이상 대규모 금융사고는 총 16건으로 집계됐다. 사고금액은 952억341만원에 달했다. 올해 국내 금융사고 공시가 없던 우리은행을 제외한 나머지 4개 은행에서 발생한 금융사고 규모다.

KB국민은행 6건(157억2047만원), 하나은행 6건(536억3601만원), 신한은행 2건(37억521만원), NH농협은행 2건(221억5072만원) 등이다.

사고 유형은 외부인에 의한 사기가 대부분이었다. 횡령.배임 등 내부 직원 일탈에 따른 사고도 많았다. 각 은행에서는 사고 발생 사실을 수년이 지나 파악하거나, 자체 조사가 아닌 수사기관의 수사나 민원 등을 통해 인지한 경우도 많다.