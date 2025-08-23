“‘처서’에도 여름 폭염 이어지나?”…서울 34도·대구 36도 [오늘날씨]

모기도 입이 삐뚤어진다는 '처서'인 23일, 본격적인 가을을 알리는 절기에 소나기 소식도 있지만 낮 최고기온이 36도까지 오르며 한여름 더위가 계속되겠다.

뉴스1 자료사진

기상청은 이날 전국에 구름이 많은 가운데 수도권과 강원·제주 일대에 소나기가 내리는 곳이 있겠다고 예보했다.

소나기에 따른 예상 강수량은 수도권(서울·인천·경기북부·서해5도) 강원(강원중북부내륙 및 산지) 제주에서 5~40㎜다.

소나기가 내리는 지역은 일시적으로 기온이 내려가겠으나 비가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 기온이 다시 올라 무덥겠다.

이날 아침 최저기온은 22~28도 낮 최고 기온은 30~36도로 평년 기온(최저 19~23도, 최고 27~31도)을 웃돌겠다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 27도 △인천 26도 △춘천 24도 △강릉 28도 △대전 26도 △대구 25도 △전주 25도 △광주 25도 △부산 27도 △제주 27도다.

최고기온은 △서울 34도 △인천 32도 △춘천 33도 △강릉 36도 △대전 35도 △대구 36도 △전주 35도 △광주 34도 △부산 35도 △제주 33도로 예상된다.

기상청은 당분간 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르면서 매우 무덥겠다며 취약계층은 외부 활동을 자제하고 건강 관리에 유의해야 한다고 당부했다.

더불어 기상청은 당분간 도심 지역과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠다고 밝혔다.

새벽부터 오전 9시까지 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

또 이날 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높게 일어나 만조 시 해안가 저지대 침수 하수 역류 등 피해가 발생할 수 있어 대비가 필요하다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음~보통'으로 예상된다.