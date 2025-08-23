호텔업계, 다양한 패키지·이벤트…고객 유치 경쟁 나섰다

호텔업계가 다양한 패키지와 이벤트를 앞다퉈 선보이며 고객 유치 경쟁에 나섰다.

워커힐 호텔앤리조트 제공

23일 업계에 따르면 서울 여의도에 위치한 페어몬트 앰배서더 서울은 깊어가는 가을의 정취와 어울리는 와인 축제 ‘그랜드 와인 페어’를 오는 9월 20일부터 21일까지 이틀간 개최한다. 행사는 호텔 29층에 위치한 모던 유러피안 레스토랑 및 루프톱 바 '마리포사 & M29'에서 열린다.

이번 와인 페어에서는 200여 종이 넘는 다양한 와인이 한자리에 모인다. 특히 일부 고가 한정 와인은 일반 소비자 가격 대비 20~30%, 업장 판매가 대비 최대 60% 이상 할인된 가격에 구매할 수 있어 와인 애호가들의 관심을 끌고 있다.

행사 첫날 저녁에는 한국 국가대표 소믈리에 출신 송기범 소믈리에가 현장을 찾아 고객과의 특별한 만남을 가진다. 당일 현장에서는 가을을 테마로 한 스페셜 시음 와인도 공개될 예정이다.

이와 함께 공연 프로그램도 마련됐다. 행사 기간 동안 극동음악단이 한국적인 정서와 재즈를 접목한 라이브 공연을 선보이며, 매일 오후 6시 30분과 7시 30분, 두 차례에 걸쳐 약 45분간 진행된다.

고객 참여 이벤트로는 럭키드로우가 마련돼 △마리포사 주중 점심 3코스 2인 식사권(2매) △M29 칵테일 2잔 이용권(2매) △스펙트럼 주중 2인 식사권(1매) 등의 경품이 제공된다.

인천 영종도에 위치한 인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 오는 8월 26일부터 30일까지 단 5일간 ‘플래시 세일’을 진행하며 가을맞이 한정 특가 객실 패키지를 선보인다.

이번 세일에는 ‘한정 특가 스플래시 베이 패키지’와 ‘한정 특가 스플래시 베이 & 셰프스 키친 패키지’ 등 두 가지 상품이 포함된다. 두 패키지 모두 사계절 내내 이용 가능한 실내 워터파크 ‘스플래시 베이’ 이용권을 포함해 가족 단위 여행객에게 적합하다.

'스플래시 베이 패키지'는 객실 1박과 스플래시 베이 오전 이용권(투숙객 전원), 레이트 체크아웃 혜택으로 구성됐다.

'스플래시 베이 & 셰프스 키친 패키지'는 객실 2박, 스플래시 베이 올데이 이용권(투숙객 전원), ‘셰프스 키친’ 브런치 또는 런치 뷔페 2인 이용권, 레이트 체크아웃 혜택을 포함해 더욱 풍성한 구성을 자랑한다. 셰프스 키친은 세계 각국의 요리를 맛볼 수 있는 프리미엄 뷔페 레스토랑으로, 식사는 투숙 2일 차에 제공된다.

제주의 감성을 품은 프리미엄 패키지도 눈길을 끈다. 조선호텔앤리조트의 그랜드 조선 제주는 오는 11월 30일까지 가을 한정 패키지 ‘더 쉐이프 오브 센트(The Shape of Scent)’를 선보인다.

이번 패키지는 제주 자연과 호텔의 공간적 미감을 담아낸 디자인 소품과 함께 투숙의 경험을 강화했다. 그랜드 조선 제주의 힐 스위트관 로비 디자인을 모티프로 한 아치형 세라믹 석고에 새벽 감귤 밭을 연상시키는 향을 담은 '라아무(Laamu)'와 협업한 한정판 센팅 아이템이 제공된다.

조선호텔 시그니처 원두 ‘비벤떼’의 향을 담은 아포가토 2잔(투숙 중 1회)도 ‘라운지앤바’에서 제공된다. 아치형 로비를 본뜬 초콜릿이 함께 세팅되어 특별함을 더한다. 키즈 객실을 예약한 고객에게는 아이들을 위한 전용 프로그램도 1박당 1회 제공된다.

워커힐 호텔앤리조트는 다음달 9월 6일부터 21일까지 매주 토·일요일 총 6일간 ‘2025 가을 와인 페어 - 구름 위의 산책’을 연다. 행사 장소는 아차산과 한강에 둘러싸인 야외 피크닉 공간 ‘포레스트 파크’로, 오후 12시부터 8시까지 운영된다.

참가자에게는 리델 와인 글라스, 칠링백, 푸드 쿠폰 2장이 제공되며, 다양한 와인 시음은 물론 버스킹 공연, 경품 추첨 등 즐길 거리가 마련됐다. 유료 부스로는 피자힐의 식음 공간과 '한강 라면 코너', 어린이를 위한 캐릭터 솜사탕도 준비되어 가족 단위 고객의 만족도를 높일 예정이다.

VIP 고객을 위한 좌석도 준비된다. VIP 테이블(최대 4인)과 VIP 텐트(6인) 이용 시, 찹스테이크가 포함된 스페셜 플래터와 네이키드 워터가 제공된다.

반얀트리 그룹의 카시아 속초는 디저트를 통해 강원도의 사계절을 표현한 ‘설악산 케이크’ 시리즈를 선보였다. 카시아 속초 4층 카페&베이커리 ‘호라이즌’에서 만나볼 수 있다.

대표 메뉴 ‘설악의 가을’은 티라미수와 밤 조림의 풍미를 조화롭게 담아내 가을 설악산의 분위기를 형상화했다. 이외에도 망고 무스와 패션후르츠 퓨레의 조화가 인상적인 ‘설악의 여름’, 그린티 무스와 팥 앙금이 어우러진 ‘설악의 봄’, 그리고 겨울을 테마로 한 ‘설악의 겨울’까지 총 4종의 시그니처 케이크가 마련됐다.

카시아 속초의 베스트셀러인 ‘옥수수빵’도 주목할 만하다. 강원도산 옥수수를 활용해 지역의 맛과 정서를 디저트로 재해석한 메뉴로, 가을 감성 여행의 특별한 추억이 될 수 있다.