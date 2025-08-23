‘처서의 배신’에 푹푹 찌는 주말…다음주도 덥다

‘입추는 배신해도 처서는 배신하지 않는다’는 말이 있다. 극심한 무더위도 절기상 처서(處暑)를 기점으로 마법처럼 사그라진다는 ‘처서매직’과 일맥상통하는 말이다.

하지만 올 여름엔 이 말이 통하지 않았다. 처서인 23일에도 무더위가 꺾기지 않은 가운데 다음주에도 찜통더위가 예고돼 있다.

절기상 처서를 하루 앞두고 폭염이 찾아온 22일 서울 종로구 광화문광장 바닥분수에서 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 이날 전국에 폭염특보가 발효됐다.

전국 낮 최고 기온이 31∼36도로 평년(27.1 ∼30.6도)보다 높을 것으로 예보된 데다, 최고 체감온도는 35도 안팎까지 올라 매우 무덥겠다.

지역별 예상 낮 최고 기온은 서울 34도, 대전·전주 35도, 광주·부산 34도, 강릉·대구 36도, 제주 33도 등이다.

오전부터 밤사이 서울·인천·경기 북부와 강원 중북부 내륙·산지, 제주도에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 5∼40mm다.

다만 소나기에도 무더위는 가시지 않을 전망이다. 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 비가 그친 뒤에는 습도 높은 상태에서 다시 기온이 오르겠다.

절기상 처서를 하루 앞두고 폭염이 찾아온 22일 서울 종로구 광화문광장에 아지랑이가 피어 오르고 있다. 뉴스1

일요일인 24일 예상 최고 기온은 31∼36도로 토요일과 비슷한 수준을 보이겠다.

경기 동부와 강원 내륙·산지, 충남권 남동 내륙, 충북, 전북 북동 내륙, 경상권, 제주도에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

다음주(25∼29일)에도 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르는 더위가 이어지겠다.

기상청에 따르면 월요일 낮 최고기온은 30∼35도, 다음날은 29∼34도로 전망된다.

27일부터 한주간 낮 최고기온은 28∼34도로 평년보다 높겠다.