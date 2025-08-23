김문수·안철수 오찬회동…金 "당내 협력 필요성 확인"

김문수 국민의힘 당대표 후보는 24일 안철수 의원과 오찬 회동을 갖고 당내 협력 필요성에 대한 공감대를 나눴다고 밝혔다.

김 후보는 이날 오후 서울 여의도 한 식당에서 안 의원과 1시간 가량 오찬 후 기자들과 만나 전당대회 관련 연대 논의 여부에 대해 "안 후보가 특별한 조직을 많이 갖고 있는 건 아니지만 서로 좋은 대한민국을 만들기 위해 국민의힘 내에서 협력이 필요하다는 건 서로 간 확인이 됐다"고 밝혔다. 이번 회동은 김 후보가 전날 전당대회에서 탈락한 안 의원에게 위로 전화를 하면서 성사된 것으로 알려졌다.

김문수 국민의힘 당대표 후보가 23일 서울 여의도의 한 식당에서 안철수 의원과 오찬회동을 하기 전 악수를 하고 있다. 뉴시스

김 후보는 회동에 대해 "서로 선거 때 고생한 이야기도 하고 당이 힘을 잘 모아서 이재명 정권이 잘못하는 것을 바로 잡는 역할을 해야 한다는 이야기를 했다"며 "경제분야도 그렇고 한미동맹을 비롯한 안보관계도 잘돼야하는데 잘 못가고 있다는 이야기도 했다"고 설명했다.

이어 "당이 좀 더 잘해서 내년 지방선거에서 이길 수 있는 방법을 찾아내야 한다는 그런 이야기를 주로 했다"고 했다.

김 후보는 '안 후보의 혁신에 대한 생각을 수요할 가능성이 있느냐'는 질문에 "혁신 중에서 대선 백서를 내자는 말씀은 받아들일 수도 있는 거 아니냐"고 말했다.

김 후보는 전날 전당대회에서 탈락한 조경태 의원과도 통화를 했다고 밝혔다.

또 전날 전당대회 1,2위 후보의 득표율이 비공개된 것에 대해 "공개되는게 바람직하다고 본다"며 "유권자들이 볼 때 혼란스럽기 때문에 비공개될 이유가 없다"고 말했다.

그는 이날 오후 예정된 장동혁 후보와의 TV토론회에 대해 "이재명 독재를 막고 대한민국이 발전하는 데 국민의힘의 노력이 반드시 필요하다"고 했다.

국민의힘 김문수, 장동혁 당대표 후보가 지난 22일 충북 청주오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 최후 2인 선출 후 각각 인사말을 마친 뒤 지지자들에게 향하고 있다. 뉴시스

안철수 의원은 이날 기자들과 만나 "이 회동이 특정 후보를 지지하고자하는 건 아니다"라며 "단지 저는 우리당이 혁신하기 위해 윤석열 전 대통령, 계엄옹호 세력과도 절연해야한다는 말씀을 드리러 왔다"고 말했다.

안 의원은 "안에서 제가 나름대로 생각하는 구체적인 개혁안을 말씀드렸다"며 "대선 백서 필요성도 말했다. 기록으로 남겨야 다시 같은 실수를 하지 않을 수 있고 책임있는 사람들에게 책임을 물을 수 있다고 말씀드렸다"고 했다.

또 "당대표의 가장 큰 책임은 내년 지방선거에서 한명이라도 더 당선시키는 거라고 말했다"며 "내년 지방선거를 위해 청년층, 기업가 출신들, 당직자들을 많이 영입해야한다고도 했다"고 설명했다.

안 의원은 '장동혁 후보의 요청이 있을 경우 만날 수 있느냐'는 질문에 "저는 누가 요청하더라도 정치인들의 만남에 대해서는 거부한 적이 없다"고 했다.

그는 결선에 올라간 후보들이 모두 반탄(탄핵반대)파인 것에 대해 "참담한 심정"이라며 "헌법재판소에서 8대0으로 계엄이 맞지 않다고 판결을 했는데도 그걸 받아들이지 않는 분들이 과반수가 넘는걸 보고 사실 좀 충격을 받았다"고 말했다.

한편 전날 충북 청주에서 열린 전당대회에서 김문수·장동혁 후보는 조경태 후보와 안철수 후보를 제치고 결선행 티켓을 따냈다. 결선 승부는 조·안 두 후보 지지층의 향방에 따라 판세가 달라질 수 있다는 관측이 나온다.

<뉴시스>