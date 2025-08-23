김문수, 안철수 만나 “힘 합치자”…安 “尹과 절연해야”

安 "'반탄'이 과반수라는 것에 충격"

국민의힘 대표 경선 결선에 진출한 김문수 후보가 1차 경선에서 탈락한 안철수 의원과 만난 자리에서 지지를 부탁했다. 안 의원은 윤 전 대통령, 계엄과 절연해야 한다는 뜻을 전했다.

국민의힘 김문수 당 대표 후보와 안철수 의원이 23일 서울 여의도의 한 식당에서 만나 악수하고 있다. 연합뉴스

반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파 김 후보가 24∼25일 책임당원 모바일·ARS투표와 국민여론조사를 앞두고 찬탄파인 안 의원 지지표를 흡수하기 위해 손짓을 보낸 것으로 풀이된다.

김 후보는 23일 여의도에서 안 의원과 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 “힘을 합쳐서 내년 지방선거를 이기는 방법을 찾아내야 하지 않냐는 이야기를 주로 했다”고 전했다.

김 후보는 공식적인 연대에 대해선 “안 의원이 특별히 조직을 가지고 있는 것은 아니니까 좋은 대한민국을 만들기 위해 국민의힘 내에서 협력이 필요하다는 것을 서로 확인했다”고 답했다.

김 후보는 안 후보가 혁신안으로 제안한 대선 백서 제작에 대해 “받아들일 수 있다”고 밝혔다.

안 의원은 이번 회동이 김 후보에 대한 지지로 해석되는 것에 선을 그었다.

안 의원은 기자들에게 “다른 후보를 지지하고자 하는 회동이 아니다”라며 “단지 우리 당이 혁신해야 하고 윤 전 대통령, 계엄 옹호와 절연해야 한다는 말씀을 드리고자 만났다”고 설명했다.

안 의원은 윤 전 대통령과 절연에 대한 김 후보 반응을 묻자 “그냥 듣고 계셨다”며 “통합을 위해 탄핵을 옹호하는 세력을 받으려고 노력하면서 갈등을 부추기기보다 오히려 (탄핵 반대 세력이) 나가서 따로 당을 차리는 게 더 현명한 방법”이라고 강조했다.

안 의원은 결선 진출 실패에 대해선 “탄핵이 헌법재판소에서 만장일치 판결이 났지만, 이를 받아들이지 않는 분들이 과반수라는 것에 좀 충격을 받았다”며 “이게 우리 당이 나아갈 길이 아니다”라고 말했다.

김 후보의 이날 회동은 결선 상대인 장동혁 후보와 더 적극적으로 차별화하려는전략으로 풀이된다.

김 후보와 마찬가지로 ‘반탄파’인 장 후보는 전날 전당대회 뒤 기자회견에서 1차 탈락한 조경태 의원을 겨냥 “당에 내란 동조 세력이 있다고 말하며 당을 위험에 빠뜨리는 분이 전대 이후에도 입장을 유지한다면 함께 갈 수 없다”면서 사실상 찬탄파로 입장을 바꾸든지 당을 떠나라는 취지로 언급하는 등 ‘무조건 통합’론에 반대 의사를 밝힌 상태다.

김 후보와 장 후보의 당 대표 결선 투표는 26일 진행된다.