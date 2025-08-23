곽튜브, ‘♥5살 연하’ 여자친구 공개 “내가 다 양보해서 싸운 적 없어”

여행 크리에이터 곽튜브. 유튜브 채널 '곽튜브' 캡처.

지난 22일, MBN·채널S 공동 제작 예능 프로그램 ‘전현무계획2’ 43회가 방영됐다. 공개된 회차에서는 전현무와 곽튜브가 ‘당일치기 바다 여행의 명소’ 안산 대부도를 찾은 가운데, 특색 있는 맛집을 발굴하는 현장이 펼쳐졌다.

이날 전현무는 곽튜브와 함께 경기 안산에 위치한 대부도를 찾았다. 그는 “이곳은 서울에서 1시간 거리인 당일치기 바다 여행 코스다”라며 “먹을 것도 풍년이고 낭만 치사량도 200%인 곳이다”라고 대부도를 소개했다.

이들의 첫 끼는 대부도의 향토 개발 음식 중 하나인 ‘바지락 고추장찌개’로 결정됐다. 전현무는 “생전 처음 들어보는 조합이다”라며 빠르게 발걸음을 옮겼다. 이후 곽튜브를 보며 “대한민국의 데이트 코스는 다 너랑만 다니니까 돌아버리겠다”고 아쉬워했다.

곽튜브는 열애 사실을 밝혔다. 채널S '전현무계획2' 방송화면 캡처.

곽튜브는 “저는 많이 배워서 데이트를 많이 했다”고 웃어 보였다. 전현무는 “여자친구가 있느냐”며 “애니메이션 이런 상상 말고”라고 재차 질문했다. 이에 곽튜브는 “진짜 있다”며 “운이 좋게도 꽤 만났다”고 고백해 눈길을 끌었다.

전현무는 배신감을 느낀듯 “얌전한 고양이가 부뚜막에 먼저 올라간다”고 푸념했다. 곽튜브는 “고양이가 쏘다니면서 진짜 노력을 많이 했다”고 강조했다. 이에 전현무는 여자친구의 나이와 직업을 묻는 등 호구조사에 나섰다.

곽튜브는 “그냥 직장인이고 나보다 5살 어리다”고 답변했다. 또 ‘평소 여자친구와 많이 싸우냐’는 질문에는 “제가 다 양보하니까 여자친구랑 잘 안 싸운다”고 설명했다. 전현무는 연신 물을 들이켜며 “와 부럽다”고 반응했다.

곽튜브는 “다른 사람들에게 열애 사실을 이야기했을 때는 다들 ‘축하한다’고 했다”며 “이렇게 씁쓸해하는 사람은 처음 본다”고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 전현무는 “공개연애를 어떻게 하셨나”는 질문에 “이런 장난을 내가 많이 당했었지”라고 답변했다.

실제로 지난 13일, 곽튜브는 자신의 유튜브 채널을 통해 열애 사실을 밝혔다. 그는 “여자친구가 있다”며 “여행 크리에이터 특성상 멀리 있을 때가 많은데, 잘 이해해준다”고 자랑했다. 이어 “결혼 생각이 있다”며 “비연예인이고, 데이트는 주로 집에서만 한다”고 부연했다.