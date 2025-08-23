웃통 벗은 채 각목 들고 나타난 문신 남성…제주 올레시장에 무슨 일이?

제주도의 한 공원에서 불법 도박판이 벌어졌다가 순식간에 폭력 사태로 번진 사건이 발생했다.
경찰청은 22일 공식 유튜브 채널에 ‘도박판 현장 기습’이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 경찰이 지난 6월 17일 제주 서귀포 매일올레시장 내 공원에서 도박을 벌이던 일당을 검거하는 과정이 담겼다.
이들은 대낮 공원 한복판에서 윷을 던지며 도박했다. 윷을 던지는 남성들 가운데 윷놀이판 말을 옮겨주는 남성이 앉아 있고, 그 주변으로 구경꾼들이 둘러싸여 있다. 이들은 게임 승패에 따라 현금을 주고 받았다.
몸싸움이 벌어지기도 했다. 돈 문제로 시작된 다툼이 폭력으로 이어졌다. 서로 멱살을 잡고 벌이던 중 한 남성이 자리를 떴다가 상의를 벗은 채 각목을 들고 와 사람들을 위협했다. 팔다리에 문신을 한 이 남성은 실제로 다른 남성의 머리를 내려치기까지 했다.
증거 확보를 위해 현장에서 잠복 중이던 경찰은 즉각 체포에 나섰다. 이 과정에서 일부는 저항하는 모습을 보였다.
서귀포경찰서에 따르면 경찰은 이날 도박 혐의 등으로 A(70)씨 등 7명을, 특수폭행 혐의로 B(60)씨 등 2명을 붙잡았다. 이들은 체포 당시 358만원의 판돈을 놓고 도박하고 있었던 것으로 알려졌다. B씨 등 2명은 지난 8일 같은 공간에서 윷놀이 도박 중 훈수를 뒀다는 이유로 C씨를 흉기로 위협하고 폭행한 혐의를 받는다.
경찰은 A씨 등 7명을 불구속 입건하고, B씨 등 2명을 구속해 수사했다.