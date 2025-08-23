불볕더위에 독립운동가 후손들 건물 밖으로 내쫓은 독립기념관

문진석·이재관·이정문 의원 “독립운동가 후손들은 독립기념관이 가장 존중하고 예우해야 할 분들”

시위로 불편하다고 출입문 걸어 잠그고 직원들 에어컨 쐬는 사이, 독립운동가 후손들은 35℃ 폭염 속 허덕

천안 국회의원들 합심해 문체부·보훈부·경찰 등 전방위 압박, 출입문 봉쇄 해제해 독립운동가 후손들 건물 출입

독립기념관 지역구 문진석 의원 “윤석열 내란 잔당으로 남아, 독립정신 훼손하는 김형석 즉시 파면 추진”

“독립기념관이 가장 존중하고 예우해야 할 분들이 이 분들 아닌가요? 이 분들의 시위 때문에 직원들이 조금 불편하다고, 건물 안으로 못 들어오게 하고 땡볕으로 몰다니 이게 말이 됩니까? 이 분들이 건물 안으로 들어가시지 못한다면 저도 집으로 귀가하지 않겠습니다. 함께 밤을 새우더라도 독립운동가 후손들이 안전한 건물 안에서 주장을 펼칠 수 있도록, 반드시 관장실 건물 출입문을 열겠습니다.”

더불어민주당 천안시 갑·을·병 지역구 국회의원인 문진석·이재관·이정문 의원과 도·시의원들이 22일 독립기념관 분수광장에서 김형석 관장 퇴진 기자회견을 열었다.

독립기념관이 위채해 있는 천안시갑 국회의원이면서 더불어민주당 원내수석부대표이자 충남도당위원장인 문진석 의원이 지난 22일 천안 독립기념관에서 김형석 관장의 퇴진을 요구하는 기자회견 직후 밝힌 말이다.

◆독립기념관 위치한 천안국회의원들 김형석 퇴진 한 목소리

문 의원은 이날 이재관(천안시을)·이정문(천안시병) 등 천안이 지역구인 동료 국회의원과 도·시의원들과 지난 8월 15일, 광복 80주년 경축 기념사 ‘광복은 연합국 승리로 얻은 선물’이라는 김형석 독립기념관장의 발언을 망언이라고 규탄하며, 즉각 퇴진을 요구하는 집회와 기자회견을 열었다.

기자회견에 앞서 문 의원 등 3명의 천안지역 국회의원과 양승조 전 충남도시자, 구본영 전 천안시장 등은 김형석 독립기념관장의 사퇴와 해고를 촉구하며 지난 20일부터 농성 중인 광복회 관계자 등을 만나기 위해 관장실이 있는 겨레누리관을 찾았다.

하지만 독립기념관은 농성 이틀째인 21일부터 겨레누리관 출입문을 봉쇄하고 밖으로 나갔던 농성 시위자들이 건물안으로 들어가지 못하도록 통제하고 직원들암 출입을 허용하는 상황이었다. 이에 문진석·이재관·이정문 의원 등은 관장실 앞 농성장을 확인하겠다며 출입문 개방을 요구했지만, 묵묵부답이었다.

독립운동가 후손과 광복군 유족회 등의 시위를 저지하기 위해 독립기념관이 겨례누리관 출입문을 봉쇄하고 시위자들이 야간용으로 설치한 텐트를 훼손한 모습.

◆농성장 확인하겠다는 국회의원들 출입까지 막은 독립기념관

독립기념관 분수광장에서 예정한 기자회견을 마친 문진석 의원과 이정문 의원이 다시 인근 겨레누리관을 향했다. 겨레누리관 안 관장실 복도에서 농성중인 독립운동가 후손들의 안전 확인 등을 위해 독립기념관 관계자와의 면담을 요구했지만, 1시간이 넘도록 독립기념관측은 출입문을 굳게 잠근 채 국회의원들과의 대화조차 거부했다.

급기야 문진석·이정문·이재관 의원 등이 문화체육관광부·보훈부·경찰 관계자 등에게 연락을 취했고 독립운동가 후손들에게 물리력을 행사에 시위를 방해하거나 업무시간에 정상적인 건물출입을 제한한 부분에 위법이 있다면 책임을 묻겠다고 경고했다.

문 의원은 독립기념관 사무처 직원들을 향야 “내란수괴 윤석열에 의해 임명되고, 또다시 광복절 망언으로 퇴진이 마땅한 독립기념관장의 (봉쇄)명령을 들을 것인지, 국민들이 선출해 국회의원들에 의한 국민의 명령을 따를 것인지 분명히 판단하라”며 거듭 출입문 개방과 대화를 요구했다.

체감온도 35℃가 날씨속에서 건물 밖에서 농성 합류를 요구하는 독립운동가 후손들과 국회의원들은 온 몸이 땀범벅이 됐지만, 사무처장을 비롯한 독립기념관 직원들은 시원한 에어컨 바람이 나오는 건물 안에서, 아무런 대꾸도 하지 않은채 이들을 1시간 넘게 내려다 봤다.

독립기념관은 국회의원들이 여러 외부 경로를 통해서 출입문 개방을 압박하고 ‘국민의 명령’을 따를 것을 촉구하자, 마지못해 출입문 봉인을 해제했다.

23일 오후 3시 30분쯤 1시간 넘게 이어진 천안지역 국회의원들의 문체부·보훈부·경찰 압박에 빼꼼히 출입문을 여는 독립기념관 사무처장.

◆천안 국회의원들 관계기관 전방위 압박에 마지 못해 기념관측 출입문 열어

독립운동가 후손을 비롯해 6·10만세운동유족회, 한국광복군유족회, 민족통일광복회, 역사바로세우기 K-장정국민운동 등으로 구성된 '역사독립군국민행동'은 지난 20일부터 독립기념관 관장실 앞에서 김형석 관장의 8·15 광복절 망언을 규탄하며 퇴진 요구 시위를 벌이고 있다.

독립기념관은 농성 시작 다음날인 21일 오전부터 관장실이 있는 겨레누리관의 출입을 봉쇄했다. 직원 출입만 허용한 채 외부인의 출입을 전면 차단했다가 문진석 의원 등 국회의원들의 중재로 출입문 봉쇄를 풀었다. '역사독립군국민행동'은 국가보훈부에 김형석 관장의 퇴출을 요구하며 4일째 농성을 벌이고 있다.

더불어민주당 문진석 국회의원(천안갑)은 23일 천안 보훈부에 김형석 관장의 파면을 요구했다.

독립기념관 소재지가 지역구인 문진석 의원은 22일 천안지역 국회의원들과의 김형석 관장 퇴진 합동기자회견과 집회에 이어 다음날인 23일에도 독립기념관 앞에서 ‘독립정신 훼손, 독립영웅 모독 김형석 독립기념관장 퇴진 촉구 집회’를 열었다.

관장실 앞 시위를 저지당했던 독립운동가 후손·광복회 유족 등을 겨레집으로 진입시킨 후 질서 있는 시위를 중재하는 문진석(중앙)·이정문(왼쪽 두번째) 의원.

◆독립기념관 지역구 문진석 의원 “윤석열 내란잔당 독립정신 훼손 김형석 파면 끝까지 추진”

민주당 천안갑 지역위원회가 주관한 이날 집회에는 보령·서천, 홍성·예산, 당진, 서산·태안 지역위원회와 광복회·민족문제연구소 관계자 등이 대거 참석했다.

문 의원은 “대한민국 그 어디에도 친일파, 뉴라이트가 발붙일 곳은 없지만, 특히 독립운동의 성지 천안 독립기념관은 절대 불가하다”면서 “보훈부의 김형석 퇴진 결정을 기다리겠지만, 늦어진다면 국회에서 김형석 퇴진법을 상정해 법으로 끝장내겠다”고 말했다.

문진석 의원이 23일 천안 독립기념관에서 ‘독립정신 훼손, 독립영웅 모독 김형석 독립기념관장 퇴진 촉구 집회’에서 국가보훈부에 김형석 관장 파면을 요구했다.

그는 “아무리 표현의 자유를 든다 하더라도, 광복절 경축사에서 김형석의 ‘광복은 연합국 승리로 얻은 선물’이라는 표현은 독립기념관장의 언어가 아니다”며 “윤석열의 내란 잔당으로 남아 독립정신을 훼손하는 김형석 관장을 즉시 파면해야 한다”고 강조했다.