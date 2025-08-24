그랑크뤼 마을 샤르도네로만 만든 샴페인 어떤 맛일까 [최현태 기자의 와인홀릭]

7세대 200년 넘는 역사 ‘샴페인 마에스트로’ 빌까르 살몽/‘블랑 드 블랑’ 그랑크뤼 마을 4곳 샤르도네로만 빚어/넌빈티지도 빈티지처럼 최소 3년 숙성/‘저온 안정화’ 양조 기법 창시자/배럴발효·오랜 병숙성·당도 낮은 도사주로 떼루아 고스란히 담아/병숙성 기간 대폭 늘리고 당도 낮춰 리브랜딩한 ‘Le 시리즈’ 선보여

빌까르 살몽 ‘르(Le) 시리즈’

샴페인의 본고장 프랑스 상파뉴에서 세계 최고의 전통방식 스파클링 와인이 생산되는 이유가 있습니다. 바로 쵸크(Chalk) 토양 덕분입니다. 이 토양에서 자란 샤르도네는 우아한 산도, 풍성한 미네랄, 섬세한 과일향을 지녀 빼어난 샴페인을 만들 수 있습니다. 상파뉴에서도 꼬드 데 블랑은 최고의 샤르도네 산지입니다. 가장 뛰어난 샤르도네가 생산되는 포도밭이 몰려 있는 곳은 그랑크뤼 마을로 지정돼 있습니다. 이런 그랑크뤼 마을에서 자라는 샤르도네만 모아서 샴페인을 만든다면, 여기에 5년의 병숙성까지 더해진다면 맛이 어떨까요. 7세대에 걸쳐 샴페인을 생산하는 빌카르 살몽(Billecart Salmon)은 상파뉴 최초로 개발한 저온 침용 안정화 양조 기법과 5년 병숙성을 통해 그랑크뤼 마을의 떼루아를 고스란히 담은 샤르도네로 블랑 드 블랑 등 다양한 샴페인을 만들고 있습니다. ‘상파뉴의 마에스트로’로 불리는 이유입니다. 빌카르 살몽이 200년 넘게 터를 잡고 최고의 샴페인을 생산하는 에페르네 인근 마뢰이 쉬르 아이(Mareuil-sur-Ay) 마을을 찾아 갑니다.

상파뉴 주요 산지와 품종. 상파뉴협회

◆상파뉴 토양

상파뉴의 토양은 크게 쵸크(Chalk), 키메르지안 말(Kimmeridgiand Marl·이회토), 모래, 진흙 4가지입니다. 이중 상파뉴 생산자들이 최고의 토양으로 꼽는 것은 석회토양인 쵸크 토양. 최고 품질의 샤르도네가 바로 쵸크 토양에서 재배되기 때문입니다. 샴페인은 산도가 가장 중요한데 석회토양에서 자란 포도들이 우아한 산도를 움켜쥡니다. 석회토양은 쵸크와 라임스톤이 있는데 쵸크가 조금 더 미세한 구멍이 많아서 쵸크토양에서 포도를 재배하면 훨씬 더 가볍고 산도 높은 포도를 얻을 수 있습니다.

쵸크는 특히 엄청난 마법을 발휘한답니다. 쵸크는 해양미생물의 껍질에서 나온 석회석 알갱이인데 구멍이 많은 만큼 비가 올 때 물이 잘 빠집니다. 보통 맨 위 토양 밑에 광범위하게 쵸크가 자리 잡고 있어 비가 오면 쵸크의 구멍으로 수분이 빠르게 흡수돼 탑 소일은 금세 뽀송뽀송하게 마릅니다. 대신 아래쪽은 적절한 수분을 지녀 포도가 잘 자랍니다. 가장 건조한 여름에도 물을 잘 공급하는 저수지 역할을 할 정도입니다. 더구나 쵸크토양은 포도 생장기에 당도와 산도, 베리향 등의 아로마가 적절한 밸런스를 유지하는데도 큰 도움이 됩니다.

상파뉴 쵸크토양. 상파뉴협회

경사면 약간 위쪽에서 중간까지의 쵸크토양은 물도 잘 빠지고 햇살도 잘 받기 때문에 경사면 아래 쵸크토양보다 더 뛰어난 포도가 생산됩니다. 경사면 위와 중간 쵸크토양에서는 벨렘나이트((Belemnite), 즉 오징어 화석이 발견되고 아래쪽은 미크라스터(Micraster)인 성게류 화석이 발견됩니다. 화석 종류와 포도품질은 상관관계가 없는 것으로 조사됐지만 생산자들은 햇살을 잘 받는 경사면 포도밭을 최고로 치기에 ‘벨렘나이트+쵸크’를 최고의 포도밭으로 꼽는답니다.

상파뉴 토양.

키메르지안 말 토양은 약간 회색빛이 돌며 진흙이 섞여있고 석회질이 약간 녹아있는 상태입니다. 예전에 바닷속에서 만들어진 토양으로 주로 굴껍데기가 발견됩니다. 완벽한 쵸크 토양처럼 물을 쭉쭉 빨아들이지는 못해 위쪽에 물기가 어느 정도 남아 있게 됩니다. 하지만 이곳에 자란 포도는 조금 더 얼씨(earthy)하고 구조감있는 풍미를 보여줍니다.

이밖에 모래나 진흙토양도 있지만 상파뉴에서는 좋은 토양으로 치지 않습니다. 흔히 모래토양은 과일풍미가 잘 살아있는 가벼운 스타일의 와인을 만들 수 있지만 너무 가볍게 만들어 버리는 점이 문제랍니다. 진흙은 묵직한 와인을 만드는 지역에서 선호하지만 상파뉴의 스타일과 전혀 어울리지 않는 토양입니다.

상파뉴 중심 산지 3곳.

◆포도 품종별 주요 생산지

크게 3개 지역입니다. 몽타뉴 드 랭스(Montagne de Reims)는 몽타뉴와 발 드 랭스를 합친 지역으로 경사가 있는 산자락입니다. 피노 누아를 주로 재배하며 랭스와 가장 가까워 상파뉴의 가장 핵심 지역이라 할 수 있습니다.

그 왼쪽으로 길게 뻗은 평야지대인 발레 드 라 마른(Vallee de la Marne)은 진흙 섞인 석회질 토양이 많아 살짝 축축한 토양을 좋아하는 피노 뮈니에가 주로 생산됩니다.

두 지역 사이 아래 남북으로 펼쳐진 꼬뜨 데 블랑(Cote des Blancs)은 산도 높은 샤르도네를 주로 재배합니다. 이름이 블랑일 정도로 토양이 거의 하얀색 쵸크이기 때문에 최고 품질의 삼페인을 탄생시키는 샤르도네가 바로 이곳의 그랑크뤼 마을에서 나옵니다.

샤르도네. 상파뉴협회 홈페이지

◆샴페인 세 가지 품종 역할

세 품종 중 가장 중요한 품종을 꼽으라면 샤르도네입니다. 샴페인에 가장 중요한 산도와 신선한 과일풍미를 담당하기 때문이죠. 서늘한 상파뉴 기후에 잘 맞고 일찍 익는 특성을 지닌 샤르도네는 특히 꼬뜨 데 블랑처럼 쵸크토양에 잘 자랍니다. 샤르도네는 샴페인에 생기발랄한 신선함, 섬세한 플로럴 향, 감귤류 향, 때로는 미네랄 향을 부여하며 높은 산도는 숙성 잠재력이 뛰어난 와인을 만드는 데 이상적입니다.

피노누아. 상파뉴협회 홈페이지

여기에 가장 파워풀한 피노 누아가 들어가면 바디감, 힘, 구조감을 부여해 샴페인 탄탄해집니다. 피누누아는 숙성이 빨라 프레코스(Précoce)라는 별명으로 불리며 붉은 과일 향과 장미, 제비꽃 같은 플로럴 아로마가 특징입니다.

피노 뮈니에. 상파뉴협회 홈페이지

피노 뮈니에는 다른 두 품종보다 싹트는 시기가 늦어 서리에 덜 민감합니다. 점토질 토양이나 기후가 더 혹독한 지역에서도 잘 자랍니다. 뮈니에(Meunier)는 ‘밀가루를 만드는 사람’이란 뜻으로 새싹과 잎이 돋을 때 흰 가루가 뿌려진 듯한 외관에서 유래됐습니다. 피노 뮈니에는 피노 누아처럼 강렬함은 없지만 샴페인에 약간 씁쓸한 노트와 둥글고 부드러운 질감을 더해줍니다. 과일 풍미가 피노 누아보다 더 풍부하며, 특히 노란 과일 향이 두드러집니다. 숙성도 두 품종보다 빠릅니다.

상파뉴협회(Comité Champagne) 홈페이지 자료에 따르면 세 품종중 비중은 2025년 8월 기준 피노 누아가 38%로 생산량이 가장 많고 피노 뮈니에 31%, 샤르도네가 31%로 비슷합니다. 샤르도네가 가장 적았는데 피노 뮈니에 비중이 줄고 샤르도네 비중이 느는 추세입니다. 샤르도네로만 빚는 블랑 드 블랑(Blac de Blancs)이 아니면 거의 피노 누아가 들어가기 때문에 피노 누아 생산량이 가장 많을 수밖에 없습니다.

상파뉴 주요 생산지와 빌까르 살몽 위치.

빌카르 살몽 수출 매니저 티보 카솔리(Thibault Casoli). 최현태 기자

◆200년 역사 빌카르 살몽

상파뉴의 중심 산지 몽타뉴 뉴 랭스, 발레 드 라 마론, 꼬뜨 데 블랑의 한 가운데인 에페르네 인근 작은 마을이 마뢰이 쉬르 아이(Mareuil-sur-Ay)이며 이 곳의 터주대감이 1818년 설립된 샴페인 하우스 빌카르 살몽입니다. 이 와이너리는 저온 침용 안정화 양조와 일반 샴페인 하우스보도 2~3배 긴 병숙성을 통해 테루아를 고스란히 담는 샴페인을 생산합니다. 빌카르 살몽 수출 매니저 티보 카솔리(Thibault Casoli)를 만났습니다. 빌카로 살몽은 나라셀라가 수입합니다. 빌카르 살몽은 최근 기본급 넌빈티지 샴페인들을 대대적으로 리브랜딩한 ‘LE 시리즈’를 선보였습니다. 2차 병숙성 기간을 대폭 늘리고 당도를 대폭 낮춘 점이 돋보입니다.

빌까르 살몽 200주년 기념 에디션. 홈페이지

빌까르 살몽 하우스 전경. 홈페이지

빌까르 살몽 설립자. 홈페이지

빌까르 살몽(Billecart-Salmon)의역사는 1818년 니콜라 프랑수아 빌까르(Nicolas Francois Billecart)와 엘리자베스 살몽(Elizabeth Salmon) 부부가 샴페인 하우스를 설립하면 시작됩니다. 부부의 성을 따서 샴페인 하우스 이름을 빌카르 살몽으로 지었습니다. 빌까르는 와인 거래업자, 엘리자베스는 포도밭 소유자, 오빠인 루이 살몽(Louis Salmon)는 양조학자이자 와인메이커였으니 와이너리를 세우기에는 완벽한 결합입니다. 현재 올해 102세인 5세대 장 롤랑 빌카르(Jean Roland‑Billecart)가 하우스에서 거주하며 6세대인 프랑수아(François ), 앙투안(Antoine) 형제와 프랑수아 아들 7세대 마티유(Mathieu)가 와이너리를 이끌고 있습니다.

◆저온 침용

200년 넘게 7세대에 걸쳐 샴페인을 빚으면서 절대 놓치 않은 양조 철학은 ‘섬세함’‘균형감’‘우아함’입니다. 이를 위해 독특한 저온 침용 안정화 양조, 배럴발효, 오랜 병숙성, 낮은 당도의 도사주로 빼어난 샴페인을 만듭니다.

특히 빌카르 살몽은 저온 침용(Cold Fermentation) 안정화 양조의 창시자입니다. 저온 침용은 사람으로 따지면 중심축인 등뼈를 만드는 과정입니다. 압착한 뒤 48시간동안 섭씨 7도의 낮은 온도에서 안정화 과정을 거칩니다. 탱크 아래로 침전물이 가라앉으면 필터링을 통해 순수한 포도즙만 걸러낸 뒤 스틸 탱크에서 섭씨 13도로 3주동안 저온발효에 들어갑니다. 굉장히 낮은 온도여서 효모가 활동을 잘 안하기 때문에 이 온도에서 작용하는 효모를 넣어줍니다. 저온에 발효하면 발효가 천천히 일어나 과일향과 꽃향의 아로마가 섬세하고 신선하게 추출되고 상쾌하고 산뜻한 산도도 잘 유지됩니다. 저온 침용 안정화 양조 기법은 5세대 장 롤랑 빌카르가 60대에 고안했는데, 북프랑스에서 맥주를 만들 때 사용하던 방법입니다. 각각의 포도 품종, 포도밭 구획에 따라 분리해 양조한 뒤 셀러마스터가 신중한 테이스팅을 거쳐 섬세한 맛과 향을 극대화 시키는 블렌딩을 완성한 뒤 병입합니다. 병입된 샴페인은 17세기에 만든 지하 셀러에서 보관 및 숙성됩니다.

빌까르 살몽 탱크 발효 시설. 홈페이지

빌까까르 살몽 오크통와 푸드르. 홈페이지

◆배럴 발효

배럴 발효도 사용해 산화 풍미도 이끌어 냅니다. 배럴발효는 프랑스 부르고뉴에서 널리 사용하고 있습니다. 처음부터 배럴에서 발효하면 오크향과 과일향이 자연스럽게 어우러집니다. 빌카르 살몽은 오크향이 아닌 산화 풍미만 얻기 위해 오크를 사용하며 평균 15년 사용해 오크향이 거의 없는 뉴트럴 오크통만 사용합니다. 228리터 등 부르고뉴 배럴 400개, 80헥토리터 규모 대형 푸드르 26개를 보유하고 있습니다. 빌카르 살몽의 스틸 탱크는 400개, 부르고뉴 배럴은 400개로, 각 포도밭의 작은 구획 별로 생산된 포도즙을 800개로 나눠 별도로 저장했다 나중에 블렌딩합니다. 떼루아를 온전히 표현하기 위해섭니다. 배럴 양조는 2017년까지만 4% 정도였지만 현재는 8%까지 늘었습니다.

빌까르 살몽 패밀리. 홈페이지

“패밀리 4명은 블렌딩 전에 매달 와이너리 테이스팅 커미티에 참여합니다. 이들은 어떤 퀴베를 사용할지, 도사주의 당도 등 블렌딩 레시피를 다수결 투표로 결정합니다. 소비자들이 좋은 와인이라고 느끼는 것은 바로 이 때문이죠. 수확시기마다 무려 800개의 스틸 와인을 만들어 이를 모두 시음할 정도로 최고의 조합을 찾기 위해 노력한답니다.”

빌카르 살몽 수출 매니저 티보 카솔리(Thibault Casoli). 최현태 기자

◆프롤롱드 에이지(Prolonged Aging)

여러해의 포도를 섞어서 만드는 넌빈티지 기본급 샴페인의 법정 숙성기간은 15개월입니다(효모 숙성 12개월 의무), 빈티지 샴페인은 3년입니다. 하지만 빌까르 살몽은 넌빈티지도 빈티지처럼 최소 3년, 길게는 7년도 숙성합니다. 저온 발효한 포도즙은 산도가 좋아 오랜시간 숙성이 가능합니다. 또 빈티지는 기본 10년 이상 숙성하고 최급 샴페인 프레스티지급은 17~18년 숙성합니다. 샴페인은 병숙성을 오래하면 효모앙금과 계속 접촉하면 풍미가 극대화 됩니다.

빌까르 살몽 쵸크 셀러. 홈페이지

2차 병숙성중인 빌까르 살몽 샴페인. 홈페인

◆낮은 당도 도사주(Dosage)

샴페인 당도는 브뤼 나뚜르(Brut Nature) 3g < 엑스트라 브뤼(Extra Brut) 0∼6g이내 < 브뤼(Brut) 12g이내 < 엑스트라 드라이(Extra Dry) 12∼17g < 섹(Sec) 17∼32g <드미섹(Demi Sec) 32∼50g < 두(Doux) 50g이상 순으로 당도가 높습니다. 샴페인의 당도는 2차 병발효와 병숙성 과정에서 생긴 효모찌꺼기를 제거하는 데고르즈망(Degorgement)을 한뒤 손실된 와인과 당을 보충하는 도사주(Dosage) 과정에서 당을 얼마나 넣느냐에 따라 결정됩니다. 빌까르 살몽은 최근 넌빈티지를 리브랜딩한 ‘LE 시리즈’를 선보이면서 당도를 대폭 낮췄습니다.

빌까르 살몽 포도밭 전경. 홈페이지

◆리저브급 포도즙

샴페인 하우스는 매년 최고의 포도즙을 따로 보관하는데 이를 리저브 와인이라 부릅니다. 넌빈티지는 그해 빈티지 포도즙을 중심으로 여러해의 리저브 와인을 섞어서 만듭니다. 그러면 샴페인은 복합미가 더 좋아집니다. 빌까르 살몽은 2020년 빈티지에 2006~2019 15개 빈티지를 섞어서 만듭니다.

◆유기농 포도밭

빌까르 살몽은 300ha에 자라는 포도로 만듭니다. 100ha는 직접 소유하고 있고 100ha는 계약을 통해 공급받지만 스텝을 직접 파견해 모든 재배과정을 직접 관리하기때문에 자가 소유 포도밭과 차이가 없습니다. 나머지 포도밭은 단기간 계약으로 구매하며 빈티지에 따라 최고의 포도를 얻는 용도로 사용합니다. 빌가르 살몽의 모든 포도밭은 유기농 인증과 지속가능인증을 받았습니다.

빌까르 살몽 르 블랑 드 블랑. 최현태 기자

▶빌까르 살몽 르 블랑 드 블랑(Le Blanc de Blancs)

그랑크뤼 샤르도네의 품질을 제대로 보여줍니다. 꼬드 데 블랑 그랑크뤼 마을 아비즈(Avize), 슈이(Chouilly), 크라망(Cramant), 메닐 쉬르 오제르(Mesnil-sur-Oger) 샤르도네 100%로 만듭니다. 효모 앙금과 함께 2차 병숙성을 무려 5년이나 진행해 복합미를 최대한 끌어 올립니다. 레몬, 복숭아로 시작해 온도가 오르면 브리오슈, 신선한 버터향이 피어 나고 쵸크토양이 주는 미네랄이 돋보입니다. 캐비어, 숙성 회와 잘 어울립니다. 엑스트라 브뤼로 잔당은 1.7g/L에 불과합니다.

빌까르 살몽 르 리저브. 최현태 기자

▶빌까르 살몽 르 리저브(Le Reserve)

피노뮈니에 43%, 샤도네이 29%, 피노 누아 28%로 50개월 동안 효모앙금 숙성합니다. 리저브 와인은 50%를 사용하고 15개 빈티지를 블렌딩합니다. 저온에서 전체 와인의 92%는 스테인리스 스틸에서, 8%는 오크통에서 발효합니다. 잘 익은 배, 사과로 시작해 곡물, 갓 구운 빵, 코코넛의 아로마가 은은하게 번집니다. 연어, 스시 등 해산물이나 소스가 진한 닭고기 요리와도 잘 어울립니다. 엑스트라 브뤼로 잔당은 3g 입니다. 예전에는 8g이었는데 당도를 대폭 낮췄습니다. 하지만 엑스트라 브뤼라고 느껴지지 않을 정도로 풍미가 풍성합니다.

빌까르 살몽 르 로제. 최현태 기자

▶빌까르 살몽 르 로제(Le Rose)

샤도네이 45%, 피노 누아 35%, 피노 뮈니에 20%이며 효모앙금과 36개월 숙성합니다. 로제 샴페인은 레드 품종만 사용해 색을 뽑아내는 세니에 방식과 화이트 품종과 레드 품종을 따로 양조해 나중에서 섞는 블렌딩 방식 두 가지 있는데 빌까르 살몽은 블렌딩 방식으로 만듭니다. 아름다운 연분홍 컬러가 여심을 자극합니다. 야생 딸기, 라즈베리 등 은은하고 잘 정제된 붉은 베리류의 아로마로 시작해 흰꽃향이 더해집니다. 포도 평균 수령은 60년이라 깊이감이 남다릅니다. 과일향을 최대한 살리기 위해 오크통은 사용하지 않고 스틸 탱크에서만 숙성합니다. 가장 오래된 리저브 와인은 2014 빈티지입니다.

빌까르 살몽 르 수 부아. 최현태 기자

▶빌까르 살몽 르 수 부아(Le Sous Bois)

샤도네이 43%(그랑크뤼), 피노뫼니에 29%, 피노 누아 28%(프리미에 크뤼 또는 그랑 크뤼)로 만들며 효모앙금 숙성은 5년입니다. 신선한 감귤류, 잘 익은 사과로 시작해 말린 과일이 더 해지면 온도가 오르면 구운 빵, 고소한 버터, 토피넛, 꿀향도 피어납니다. 2006년까지의 리저브 와인을 사용합니다. 수 부아(Sous Bois)는 ‘나무 아래’란 뜻으로 오크통에서 숙성했다는 뜻이며 스틸탱크를 사용하지 않고 100% 오크에서 숙성합니다.