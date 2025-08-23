한·미 정상회담 앞두고… 산업장관·통상본부장은 왜 선발대로 먼저 떠났나

오는 25일로 잡힌 한·미 정상회담을 앞두고 우리 정부 외교·통상 및 산업 협력 핵심 라인이 미국 워싱턴에 선발대로 집결했다. 정상회담 의제 조율과 함께 큰 틀에서만 합의한 양국 관세 협상의 후속 조율도 필요하다. 조선 외에 다른 산업 분야에서도 미국과 협력 가능성이 제기되는 상황에서 정부가 먼저 불확실성을 낮출 필요가 있다는 제언이 나왔다.

김정관 산업통상자원부 장관이 22일(현지시간) 한·미 정상회담에 앞서 미국 워싱턴에 있는 미 에너지부 회의실에서 크리스 라이트 에너지부 장관과 면담을 갖고 악수하고 있다. 산업통상자원부 제공

◆끝났지만 아직 끝나지 않은 관세 협상

23일 산업통상자원부에 따르면 김정관 산업부 장관은 22일(현지시간) 워싱턴에 도착해 크리스 라이트 미 에너지부 장관과 면담했다. 이에 앞서 조현 외교부 장관은 21일, 여한구 산업부 통상교섭본부장은 20일 미국으로 출발해 이미 현지에서 미국 정부 인사들을 만났다. 여 본부장은 21일(현지시간) 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표를 만나 정상 간 통상 관련 대화 의제를 정리한 것으로 전해졌다.

구윤철 경제부총리와 김 장관·여 본부장은 미국과 상호관세를 15%로, 자동차 품목관세를 15%로 낮추기로 지난달 30일(현지시간) 관세 협상을 타결했다. 그러면서 미국에 1500달러 규모 조선 협력 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트를 포함해 3500억달러 대미 투자 펀드를 만들기로 합의했다. 그러나 어느 산업에 어떤 형태로 투자를 진행하고, 수익을 어떻게 나눌지 세부적으로 확정한 것은 없다.

미국 정부의 돌발발언 가능성도 배제할 수 없다. 기존 결과대로 봉합되긴 했지만, 미국이 일본에 부과하는 관세를 기존 관세에 새로 타결한 상호관세(15%)를 더한다고 했다가 일본 정부가 관세 협상 장관인 아카자와 료세이 경제재생담당장관을 미국에 급파하는 일이 벌어졌다. 우리나라도 트럼프 대통령이 “한국은 농산물을 포함한 미국 제품의 완전한 개방에 합의했다”고 발언하는 등 농축산물 시장 개방을 놓고도 양국 발언 정도가 달랐다. 이런 상황에서 조 장관이 지난 21일 갑작스럽게 방미하자 또 농산물 시장 개방 문제가 불거진 것 아니느냐는 추측이 나오기도 했다.

품목관세와 대미 투자, 미국 정부의 산업 지원정책을 두고도 상황이 바뀔 가능성이 남아 있다. 우리나라는 관세 협상을 타결하며 반도체·의약품 최혜국대우에 합의했다. 이에 따라 미국이 유럽연합(EU)에 각 관세를 15% 상한으로 보장했듯이 우리나라에도 같은 관세율을 적용해야 올바르나 아직 이를 보장하는 문서로 확정짓지는 못했다. 이번주에는 트럼프 대통령이 반도체 기업에 보조금을 지급하는 만큼 지분을 요구하겠다는 발표를 하며 미국 정부가 덧붙이는 조건이 하나씩 늘어나는 모양새다. 우리나라를 포함해 자동차 품목관세를 15%로 낮추기로 합의한 모든 나라에 여전히 4월부터 25% 부과가 지속되고 있어 불확실성이 완전히 해소됐다고 보기 힘들다.

대통령실이 공개한 '마스가'(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again) 모자. 연합뉴스

◆“‘마스가’ 협력 패키지 사례, 다른 산업으로 확장 가능”

결국 산업·통상 분야 불확실성을 확실히 낮추려면 큰 틀에서만 합의했거나 윤곽만 잡아 모호성이 있는 약속들을 구체화하고 이견을 좁히는 성과가 이번 방미 때 나와야 한다. 허정 서강대 교수(경제학)는 “점점 불확실한 정도가 아니라 기존 말의 진위 여부에 의심이 갈 정도”라며 “미국이 대미 투자 집행 방식 등에 뚜렷한 의견이 없다면 우리 정부가 먼저 제안하는 것도 나쁘지 않아 보인다”고 말했다. 마치 마스가 프로젝트처럼 반도체, 원전 등 다른 산업도 우리가 먼저 미국과 어떤 방식으로 협력할지 청사진을 구상해간다는 전략이다.

허 교수는 “우리에게는 미국 정책에 현재처럼 흘러가는 대로 대응하는 방법과 먼저 전략을 제안하는 방법이 있다”며 “우리가 적극적으로 계획을 마련하면 논의에서 더 주도권을 쥘 수 있다”고 말했다. 그러면서 “우리 정부가 명확하게 실행전략을 구성해 나가면 우리 경제에 불확실성도 상당히 제거될 것”이라고 전망했다.

우리나라 경제에 반도체 산업의 영향이 지대한 만큼 반도체도 한·미 관세 협상에서 존재감이 컸던 조선·방산·원전처럼 주요 전략산업으로 활용할 수 있다고 허 교수는 주장했다. 그는 “미국 어디에 반도체 설비를 투자할지, 어떤 식으로 미국 반도체 산업을 발전시킬지, 관세 계산은 어떻게 할지, 미국 정부가 보조금 대 지분 비율을 가져갈지 등을 하나의 패키지로 만들면 우리 기업은 예측 가능성이 훨씬 높아진다”고 덧붙였다.

다만 이 같은 구상이 마스가 프로젝트처럼 현실화하려면 기업의 협조가 필수적이다. 재계에서는 조선과 원전은 물론, 반도체까지 각 산업을 이끄는 대표 기업 총수 등이 경제사절단으로 최소 16명 동행한다. 반도체 관련해 최태원 대한상공회의소 회장과 이재용 삼성전자 회장, 조선 산업에서는 김동관 한화그룹 부회장,정기선 HD현대 수석부회장 등이 방미한다. 원전업계에서는 박지원 두산에너빌리티 회장이 경제사절단에 포함됐으며 김동철 한국전력 사장과 황주호 한국수력원자력 사장도 정상회담을 앞두고 미국을 찾는다. 미국이 강화하려 하는 산업이나 미국 현지에서 사업을 강화 중인 기업인들이 정상회담을 계기로 폭넓게 방미하는 것이다.

허 교수는 “구체적인 구상을 만들기까지 기업과 얘기하는 데 시간이 걸리겠지만, 적어도 산업별로 ‘제2의 마스가’ 같은 협력 패키지를 만들자고 약속만 해도 상당한 의미”라며 “양국이 협력 모형을 만들어 이같이 추진하자고 합의만 봐도 국내 산업계에 좋을 것”이라고 말했다.