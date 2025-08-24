장희진 "돌싱도 괜찮은데…서장훈 계속 선 긋더라"

배우 장희진이 방송인 서장훈에게 서운함을 토로했다.

23일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 배우 박준규, 이규한, 장희진, 코미디언 염경환이 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 장희진이 등장하자 출연진은 서장훈과의 인연을 언급하며 둘의 러브라인을 응원했다.

앞서 장희진은 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서 '재테크 잘하고 깔끔하고 키가 큰 남자'를 이상형으로 꼽아 화제가 됐던 바.

서장훈이 "아무것도 없고 그냥 인터뷰한 건데"라며 당황해하자 장희진은 "그때 신동엽 선배님이 나랑 오빠를 엮어주고 싶어서 엄청 노력했는데 장훈 오빠가 계속 선을 그었다"고 말했다.

출연진이 "왜 선을 그었냐"고 타박하자 서장훈은 "선을 긋는 게 아니라 괜히 엮어서 기사 나고 피해 갈까 봐 너무 걱정됐다. 실제로 기사가 엄청 많이 났다"고 해명했다.

이에 장희진은 "지금도 계속 선을 긋지 않냐"며 서운해했고, 이규한은 "서장훈 성향에 선을 긋는다는 건 마음이 있다는 것"이라고 추측했다.

염경환은 "내가 그 방송을 봤다. 장희진의 그 한마디가 (서장훈을) 망설이게 한 것 같다. 그때 희진이가 '나는 돌싱도 괜찮아'라고 그랬다"고 말했다.

이를 듣던 박준규는 "희진이가 돌싱이냐"고 물어 모두를 웃게 했다.

