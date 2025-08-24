“과세 의무 없다”…10억원 초과 코인 투자자 1만명 돌파 [수민이가 궁금해요]

국내 원화 거래소에서 10억원을 초과하는 가상자산을 보유한 투자자가 1만명을 넘어섰다. 양도세 부과 대상인 대주주의 종목당 주식보유액 기준을 50억원에서 10억원으로 강화하는 내용의 세제개편안을 두고 논란이 가라앉지 않는 상황이어서 주목되는 수치다. 코인 투자자들은 아직 과세 의무를 지지 않는다.

비트코인. 로이터=연합뉴스

24일 금융감독원이 국민의힘 박성훈 의원실에 제출한 자료에 따르면, 지난 5일 기준 가상자산 10억원 초과 보유자는 1만810명으로 집계됐다. 이들이 국내 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에 보유한 가상자산 가액은 1인당 평균 22억2889만원에 달했다.

이는 5대 거래소 전체 이용자 1086만6371명의 1인당 평균 보유액(127만원)의 200배를 훌쩍 넘는 거액이다.

지난달 초부터 대표적 가상자산인 비트코인 1개 가격이 1억5000만원 후반대에 안착하는 등 시장이 활황을 띠면서 투자자들의 보유액도 상당폭 늘어난 것으로 보인다.

가상자산 10억원 초과 보유자를 연령대별로 보면, 50대가 3994명으로 가장 많았다. 이어 40대(3086명), 60대 이상(2426명), 30대(1167명) 등이 뒤를 이었다.

20대는 137명으로 다른 연령대보다 적었다. 다만 1인당 평균 보유액은 26억8871만원으로 다른 연령대보다 월등히 높아 눈길을 끌었다.

40대와 50대는 1인당 각 21억3956만원, 21억4395만원으로 전체 10억원 초과 보유자들의 평균치를 밑돌았다. 30대와 60대 이상은 각 23억6559만원, 23억964만원으로 서로 비슷했다.

가상자산 10억원 초과 보유자 중 76%(8242명)는 업비트 이용자였다. 이는 5대 거래소 중 업비트 이용자 비중(52%)을 크게 웃도는 수치다.

업비트가 국내 최대 거래소로 유동성이 풍부한 만큼 거액의 가상자산을 수시로 사고팔기 쉬운 점이 고려된 것으로 보인다.

5대 거래소 이용자는 총 1086만6371명(중복 포함)으로, 최근 1000만명을 돌파한 것으로 집계됐다.

이는 가상자산이나 예치금 보유 여부와 관계 없이 지난 5일 기준 매매가 가능한 계좌를 보유한 이용자 수를 모두 합산한 것이다. 우리나라 인구(약 5169만명)의 5분의 1에 해당하는 규모다.

게티이미지뱅크

한편 비트코인이 최근 하락세를 겪고 있음에도 불구하고 장기 전망에 대한 낙관론이 확산하고 있다. 미국 401(k) 퇴직연금의 비트코인 투자 길이 열리면서 장기적으로 상승 기대감이 커진 것이다.

암호화폐 업계에 따르면 비트코인은 최근 일주일 새 7% 가까이 하락하며 11만3000달러선까지 내려왔다. 미국 물가가 예상보다 큰 폭으로 올라 금리 인하 기대감이 약해진 것이 하락세에 영향을 미쳤다.

시장에서는 그러나 장기적으로 최대 100만달러까지 상승할 수 있다는 낙관적인 전망이 잇따르고 있다. 지난 20일(현지시간) 브라이언 암스트롱 코인베이스 최고경영자(CEO)는 X를 통해 “비트코인 가격이 2030년까지 100만달러에 도달할 것”이라고 전망했다. 그는 이에 대한 근거로 △규제 명확화 △미국 정부의 비트코인 보유 및 준비금 유지 △암호화폐 상장지수펀드(ETF)에 대한 관심 확대 등을 꼽았다.