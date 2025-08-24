인천 도화동 서희스타힐스 민간임대 공가 24세대 매각

인천 미추홀구 도화동 소재 서희스타힐스아파트 공가 24세대가 공개 매물로 나왔다. 24일 인천도시공사(iH)에 따르면 이번 세대는 기존 임차인의 퇴거로 발생한 것으로 전용 59㎡ 16세대, 74㎡ 8세대다. 즉시 입주가 가능하다.

앞서 공사는 지난 6월 기존 임차인 대상의 우선 분양을 벌인 바 있다. 참여 자격은 매각 공고일 기준 국내 거주 중인 주민등록상 만 19세 이상의 성인이다. 최초 입찰 예정금액은 감정평가액 기준 59㎡ 평균 2억9100만원, 74㎡ 3억5100만원이며 최고가 낙찰 방식으로 결정된다.

향후 절차는 9월 1∼2일 입찰, 3일 개찰, 4∼5일 낙찰자 계약의 순서로 진행된다. 계약금은 입찰보증금(입찰액의 10%)으로 대체되며 계약 후 3개월 내 나머지 잔금을 납부해야 한다.

도화 서희스타힐스는 단지 내에 초등·중학교·고교가 있어 교육 여건이 우수하다. 또한 인근으로 인천지방합동청사, 청운대 인천캠퍼스, 영화관·병의원·학원·식당·생활필수업종이 입주한 복합쇼핑몰이 있다. 도보 10분 거리에는 수도권지하철 1호선 도화역과 제물포역이 위치한다.