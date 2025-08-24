국내 1호 사내 대학원 된 ‘LG AI대학원’… “초고밀도 교육과정 운영”

LG 인공지능(AI)대학원이 국내 1호 교육부 공식 인가 사내 대학원으로 새롭게 출범한다.

교육부는 LG AI대학원의 설치를 인가했다고 24일 밝혔다. 2022년 개원한 LG AI대학원은 이번 인가로 기존 대학원들과 동등하게 정식 학위를 인정받게 됐다.

LG AI대학원 로고. LG 제공

사내대학원은 반도체, 디스플레이, 모빌리티 등 첨단산업 분야 기업이 사내 근로자를 석·박사급 전문인력으로 양성하기 위해 기업이 교육부 인가를 받아 직접 설치·운영하는 평생교육시설이다. 지금까지 기업에선 전문대학 또는 대학 졸업자와 동등한 학력·학위를 인정받을 수 있는 사내대학만 설치할 수 있었지만, 지난 1월 ‘첨단산업 인재혁신 특별법’이 시행되면서 사내대학원 설치가 가능해졌다.

LG AI대학원은 9월30일 개교한 뒤 인공지능학과 석사학위 과정 입학생 30명을 모집하고 내년 3월 입학식을 진행한다. 이번 인가가 석사과정에 국한된 만큼, 연내 박사과정 인가 절차도 마무리할 계획이다.

LG AI대학원은 실전형 AI 인재 육성을 목표로 운영될 계획이다. 교수진은 산업 현장과 학계 양쪽에서 경험을 쌓은 25명의 전문가로 구성했고, AI대학원 재학생들은 LG 내부의 산업 난제 해결과 국가 AI 사업 참여를 통해 실전 경험을 쌓을 기회를 얻는다. 또 즉시 전력을 배출할 수 있도록 석사과정은 3학기, 박사과정은 2년 내외의 초고밀도 집중 교육과정을 운영할 계획이다.

최은희 교육부 인재정책실장은 LG AI대학원 출범에 대해 “필요한 고급 인재를 기업이 직접 양성할 수 있는 사내대학원 제도 시행으로 첨단산업 인재 양성의 새로운 인식 체계를 제시하는 계기가 될 것”이라고, 초대 LG AI대학원장을 맡은 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장은 “LG가 구축하는 전 주기 AI 교육 생태계를 완성하고 장기적으로 국가 AI 경쟁력 향상에 이바지할 것”이라고 강조했다.

LG AI연구원은 국내 대학원생에게 세계 최고 수준의 AI 파운데이션 모델 개발 경험 기회를 제공하는 차원에서 ‘공모형 인턴 제도’도 확대할 계획이다.