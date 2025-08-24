‘정점’ 尹 부부 겨누는 채해병 특검, ‘압력’·‘로비’ 실체 파악이 관건

채해병 특별검사팀(특검 이명현)이 특검법상 수사기간을 1차 연장(30일)하면서 기한 내에 수사대상 의혹의 ‘정점’인 윤석열 전 대통령과 부인 김건희씨를 기소할 수 있을지 주목된다. 윤 전 대통령과 김씨 기소를 위해선 각각 해병대 수사단의 초동조사 결과에 대한 압박을 직접 지시했다는 증거와 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비에 개입한 증거를 확보하는 게 관건이다.

24일 ‘순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률’(채해병 특검법)을 보면 특검팀의 수사대상으로 윤 전 대통령과 김씨가 명시돼 있다.

서울 서초구에 마련된 채해병 특검 사무실에 설치된 현판. 뉴시스

윤 전 대통령은 특검의 시발점으로 볼 수 있는 채해병 사망 사건과 관련돼 있다. 윤 전 대통령과 대통령을 보좌하는 대통령실, 군 관련 기관인 국방부·해병대 사령부 그리고 해병대 수사단의 기록을 건네받은 경북경찰청 등은 채해병 사건을 은폐하거나 축소, 조작하는 등 사건 결과를 바꾸려 한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령이 채해병 사망 사건의 초동조사 결과를 바꾸라고 지시했다는 구체적인 진술을 확보해야 기소가 가능하다는 분석이 나온다. 대통령실과 국방부·해병대 사령부 관계자 등으로부터 윤 전 대통령으로부터 임 전 사단장을 주요 혐의자에서 빼라는 등 사건 결과를 바꿀만한 지시를 받았다는 진술이 나와야 한다는 것이다.

채해병 사건으로 수사받던 이종섭 전 국방부 장관을 ‘도피성’으로 주호주대사로 임명했다는 의혹의 정점에도 윤 전 대통령이 있다. 대사 임명권이 대통령에게 있기 때문이다. 이 전 장관을 호주대사에 임명하고 출국시키는 과정이 채해병 사건 수사를 회피하기 위한 수단이었다는 사실을 입증해야 한다. 이를 위해선 이 전 장관이 수사로 출국금지 조치됐다는 사실을 알고도 윤 전 대통령이 직권을 남용해 그를 호주대사로 임명했다는 지시를 내렸다는 진술 등이 확보돼야 한다.

김씨 기소를 위해선 김씨가 임 전 사단장을 해병대 수사단의 초동조사 결과 속 혐의자 명단에서 빼는데 가담했다는 진술 등이 나와야 한다. 아직 로비가 어떤 통로로 이뤄졌는지 밝혀지지 않았다. 김씨를 기소하려면 임 전 사단장 관련 로비가 있었고, 그 로비에 김씨가 관여했다는 진술 등을 확보하는 것이 남은 과제다.

채해병 특검은 이 같은 진술과 증거를 확보하고자 남은 기간 관련자 소환 조사 등을 이어갈 전망이다. 정민영 채해병 특검보는 수사기간 1차 연장을 발표한 21일 “의혹 관련 기초적인 사실관계는 많이 (파악)돼 있긴 하다”며 “당사자의 진술을 통해서 확인하는 과정이 오래 걸리는 것”이라고 설명한 바 있다. 앞으로 당시 국방부·외교부·법무부장관이나 차관 등을 불러 지시 관련 진술을 받을 것으로 보인다. 특검은 이날 김민정 전 국방부 검찰단 보통검찰부장과 유재은 전 국방부 법무관리관을 잇달아 불러 조사했다.

이들 의혹 외에도 특검의 향후 수사에서 윤 전 대통령 등의 불법행위 의심 사례가 드러날 경우 기소 대상 사건이 될 수 있다. 국가인권위원회(인권위) 관련 수사가 시작 단계인 만큼, 해당 사건을 더 들여다볼 여지가 있다는 평가다. 해병대원 순직 사건 당시 해병대 수사단을 이끌었던 박정훈 대령이 윤 전 대통령의 ‘격노’ 이후 ‘윗선’으로부터 조사 결과를 경찰에 넘기지 말라는 지시를 받았으나, 이를 강행했다. 이후 국방부 검찰단이 박 대령을 항명 혐의로 입건하고 강도 높은 수사를 이어나가자, 군인권센터는 박 대령의 긴급구제와 제3자 진정을 2023년 8월14일 인권위에 제기했다. 군인권보호관인 김용원 인권위 상임위원은 5일 전인 같은 달 9일 국방부의 수사개입이 부적절하다고 비판했지만, 군인권센터가 진정을 제기한 당일 이 전 장관과 통화한 후 입장을 바꿨다는 의혹을 받고 있다. 이후 인권위는 긴급구제와 진정을 차례로 기각했다. 특검은 윤 전 대통령이 인권위의 입장 번복에 영향을 미쳤는지 등을 들여다보고 있다.