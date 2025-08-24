신흥 주거타운 첫 입주… 트램 2호선역 인접 [부동산 특집]

울산 ‘e편한세상 리더스포레’

브랜드 아파트 강세 여전… ‘알짜 단지’ 찾아볼까 분양시장에서 ‘브랜드 아파트’의 강세가 꾸준히 이어지고 있다. 부동산R114 자료에 따르면 올해 1∼7월 전국에서 분양된 아파트 중 10대 건설사 브랜드 아파트(컨소시엄 포함)의 1순위 평균 청약 경쟁률은 11.53대 1로, 이외 브랜드 아파트(4.08대 1)의 경쟁률을 웃돌았다. 브랜드 단지들은 고급 설계와 시공 품질, 특화 커뮤니티 등을 강점으로 실수요자들로부터 지속해서 관심을 받는 모습이다. 전국 각지에서 알짜 입지와 생활 편의성을 강조하며 실수요자 마음 사로잡기에 나선 브랜드A 단지를 소개한다.

DL이앤씨는 울산 남구 야음동 828-29번지 일원에 들어서는 ‘e편한세상 번영로 리더스포레’(투시도)를 분양 중이다.



이 단지는 지하 5층∼지상 37층, 2개 동 규모로, 아파트 전용면적 84㎡ 192가구와 오피스텔 전용면적 83㎡ 62호실 등 총 254가구로 구성된다. DL이앤씨의 특화 주거 플랫폼인 ‘C2 하우스’ 설계를 적용했으며, 공간 효율성과 마감 품질, 실용성을 높인 것이 특징이다.



분양 관계자는 “단지가 들어서는 야음동 일대는 울산에서도 활발한 신규 분양이 이어지고 있어 미래가치가 높은 신흥 주거타운으로 주목받는 곳”이라며 “야음동 신흥 주거타운 내 첫 입주단지로, 합리적인 분양가 책정으로 인접 분양예정 단지들과의 분양가격 차이로 인한 시세차익 또한 기대되고 있다”고 했다.



도보 거리에는 울산도시철도 트램 2호선 야음사거리역(가칭)이 들어설 예정이다. 선암호수공원이 인근에 있고, 홈플러스와 다양한 상업시설, 의료시설 등 편의시설이 가까워 높은 생활 편의성을 제공한다. 야음초와 야음중, 대현고도 단지 인근에 있다.



e편한세상 번영로 리더스포레는 현재 선착순 아파트 동·호수 지정 계약을 진행하고 있다. 한정 세대에 한해 계약금 지원, 중도금 전액 무이자 및 입주지원금 등 혜택도 제공 중이다. 주거형 오피스텔 62실은 올해 하반기 분양 예정이다. 주택전시관은 울산 남구 삼산로 222에 마련됐다. (052)260-0254