민지운 “간들간들한 목소리로 자작곡 불렀죠”

SM 신인 싱어송라이터 민지운



솔희 이후 5년 만의 SM 女솔로

첫 미니앨범 ‘핑크, 덴 그레이’

내 “알앤비 외 장르도 도전해 볼 것”

“엄청 낮은 것도, 높은 것도 아닌 간들간들한 나만의 목소리가 있어요. 나만의 목소리와 감성이 강점이라고 생각합니다.”



SM엔터테인먼트의 신예 싱어송라이터 민지운이 첫 번째 미니앨범 ‘핑크, 덴 그레이(Pink, then grey)’를 발매하고 본격적인 활동에 들어갔다. 민지운은 SM엔터테인먼트 산하 알앤비(R&B) 레이블인 크루셜라이즈의 첫 번째 아티스트다.

싱어송라이터 민지운이 21일 서울 강남구 청담CGV에서 열린 미니앨범 ‘핑크, 덴 그레이’ 발매 기념 청음회에서 앨범 수록곡 무대를 선보이고 있다. SM엔터테인먼트 제공

이번 앨범에는 더블 타이틀곡 ‘스케어드 오브 러브(Scared of Love)’와 ‘바이바이(byebye)’를 비롯해 사랑을 다룬 총 6곡이 담겼고, 전곡의 작사·작곡에 민지운이 참여했다.



민지운은 지난 21일 서울 강남구 청담CGV에서 열린 앨범 발매 기념 청음회에서 “앨범명은 핑크에서 그레이로 이어지는 색의 흐름을 통해 사랑의 시작과 끝을 표현한 것”이라며 “처음 발매한 미니앨범이라 직접 작업한 노래를 들려드리고 싶었다”고 밝혔다.



‘스케어드 오브 러브’는 어쿠스틱 기타, 묵직한 베이스, 드럼이 어우러진 팝 알앤비 곡으로, 새로운 인연에서 느껴지는 설렘과 불안을 그렸다. 어반 컨템퍼러리 알앤비 곡인 ‘바이바이’는 이별의 순간을 담담하면서도 단호하게 표현한 노래다.



민지운은 SM엔터테인먼트 소속으로는 드물게 여자 솔로 가수로 데뷔한 케이스다. 산하 힙합 레이블 올아이노뮤직에서 데뷔한 솔희 이후 5년 만이고, 현재 SM엔터테인먼트 소속 아티스트 중에서는 보아와 민지운 둘뿐이다. 민지운은 “데뷔하기 전 사회관계망서비스(SNS)에 커버곡과 자작곡을 올렸는데, SM엔터테인먼트와 크루셜라이즈가 이걸 좋게 보고 다이렉트 메시지(DM)를 보내왔다”며 “영입 제안을 보고 멋있는 레이블을 만들고 싶다는 크루셜라이즈 비전에 공감해서 함께하게 됐다”고 데뷔 과정을 설명했다.



그는 “알앤비를 너무 좋아해서 음악을 시작했고, 지금도 알앤비 레이블에서 알앤비 음악을 하고 있다”면서 “힙합 알앤비나 트랩 솔 장르도 도전해보고 싶다”고 말했다.