TXT 멤버 전원, 빅히트 뮤직과 재계약

고척돔서 월드투어 첫 무대도

그룹 투모로우바이투게더(사진) 멤버 전원이 소속사와의 인연을 계속 이어가기로 했다.



하이브 산하 레이블 빅히트 뮤직은 지난 22일 팬 커뮤니티 위버스에 올린 공지문에서 “당사는 투모로우바이투게더 멤버들이 다양한 활동을 할 수 있게 전폭 지원할 계획”이라며 “그룹의 서사를 담은 음악과 무대가 전 세계에 널리 퍼지도록 든든한 조력자이자, 동반자 역할을 성실히 수행할 것”이라고 재계약 사실을 공식화했다.



투모로우바이투게더도 이날 서울 고척스카이돔에서 열린 월드투어 첫 공연에서 재계약 사실을 직접 언급했다. 리더 수빈은 콘서트 말미 손편지를 낭독하며 “더 오래, 멀리 가자고 약속했던 것을 지키기 위해 다 같이 멤버 전원이 투모로우바이투게더로서 재계약을 마쳤다. 데뷔부터 오늘 그리고 저희의 또 다른 내일을 이야기하는 순간까지 함께해 주셔서 고맙다”고 밝혔다.