“젊어서 괜찮아?”…홍역 항체 보유는 1990년대 생이 1967년 이전 출생의 절반 수준 [필수 건강, 이것만!]

국내 감염자 전년比 1.4배 늘어



젊은 세대 대부분 유아기 백신 맞았지만

백신으로 얻은 항체 지속력 짧고 제각각

글로벌 ‘백신 불신’ 해외 감염자 급증세

항체 사라진 20·30대 여행 중 감염 늘어

항체 음성 땐 출국 전 예방접종 마쳐야

“최근 미국, 베트남 등 해외 홍역 환자가 증가한 것은 하나의 ‘경고음’입니다. 홍역은 감염병 중에서도 감염력이 아주 높은 질병이라 백신 접종률이 떨어지면 금방 전파됩니다. 일부에서 ‘백신 불신’에 대한 얘기를 하는데, 백신의 부작용보다 백신 예방 효과가 훨씬 크다는 점을 기억해야 합니다.”



김충종 이대서울병원 감염내과 교수는 지난 18일 세계일보와의 인터뷰에서 백신 불신으로 인한 ‘면역 공백’에 대한 우려를 드러냈다. 최근 늘어난 해외여행으로 감염병 전파가 늘었고, 다음 달 말이면 독감 예방접종도 시작되는데 사람들의 경각심은 이전보다 낮아진 데 대한 걱정이다. 실제 국내 홍역 감염자 수는 전년보다 1.4배 이상 늘었다.

홍역은 기본감염재생산수(R?)가 12~18로 감염력이 매우 높은 질병 중 하나다. 면역이나 방역 조치가 없다는 가정하에 감염자 한 명이 평균 12∼18명에게 전파한다는 의미다. 홍역은 MMR(홍역·유행성이하선염·풍진) 백신 1회 접종 시 약 93%, 2회 접종 시 97% 이상 예방 효과를 기대할 수 있다. 국내에서는 1997년부터 MMR 백신 2회 접종을 필수 예방접종으로 도입했다. 현재 생후 12∼15개월과 4∼6세에 총 2회 접종한다.

김충종 이대서울병원 감염내과 교수는 "최근 해외에서 백일해·홍역이 유행하는 것은 '백신' 접종의 필요성을 잘 보여준다"며 "홍역, 백일해, 독감 등 백신 접종을 통해 본인의 항체 형성뿐 아니라 신생아·면역저하자 등 취약층에게도 '집단면역'으로 보호하는 역할을 할 필요가 있다"고 강조했다. 이대서울병원 제공

“백신 도입 전·후 질병 발생을 비교해보십시오. 그래프가 극적으로 떨어져 국내에서는 발생의 거의 이제 바닥입니다. 홍역·백일해 등이 다시 유행하지 않으려면 95% 이상의 예방접종을 통한 ‘집단면역’을 유지해야 합니다. 95% 이상이 과장되게 느껴질 수 있겠지만, 백신을 접종해도 항체가 생기지 않거나, 면역저하 때문에 백신을 맞을 수 없는 사람들을 감안하면 이 이상 돼야 집단면역을 기대할 수 있습니다.”



홍역 백신을 맞을 수 없는 대표적인 경우가 임신부다. MMR 백신에 풍진이 포함됐는데 풍진 백신은 태아 기형을 유발할 수 있기 때문에 임신 기간 접종은 금물이다. MMR 백신은 ‘생백신’이기 때문에 면역저하자와 생후 1년 내 영아들도 접종할 수 없다. 신생아·영아는 이렇게 홍역 ‘1년 공백’이 있는 셈이다.



미국에서는 백신 도입 전에 매년 300만∼400만 건의 홍역이 발생해 400∼500명이 사망했지만 백신 도입 이후엔 수백만 명의 감염과 수천 명의 사망이 예방된 것으로 평가된다.



그러나 일부에서는 여전히 백신에 불신을 드러낸다. 이런 불신은 해외에서 더 심각하다. 백신 불신의 시작은 1998년으로 거슬러 올라간다. 영국의 앤드루 웨이크필드라는 의사가 ‘랜싯(The Lancet)’에 MMR 백신이 자폐와 관련이 있다는 논문을 발표한 탓이다. 이로 인해 미국·영국에서는 백신 접종률이 급감하며 홍역이 재유행하기도 했다. 그러나 문제의 논문은 소규모 샘플, 데이터 조작, 금전에 따른 이해 상충 등으로 철회됐고, 그는 의사 면허를 박탈당했다. 이후 다른 연구에서는 모두 MMR 백신과 자폐는 아무런 연관이 없는 것으로 나왔다.



김 교수는 “이미 한번 ‘불신’이 생긴 후에는 바로잡기가 힘들다”며 “미국에서 최근 홍역이 유행한 것도 이와 무관하지 않다”고 말했다.

홍역만큼 감염력이 높은 백일해도 마찬가지다. 국내에서 백일해 발생은 2022년 31건에 불과했지만, 2023년 292건으로 늘었고 지난해 4만8048명으로 전년 대비 164.5배 급증했다.



이런 백일해·홍역의 발생이 ‘백신 무용론’의 근거라는 사람들도 있다. 영유아 국가예방접종 도입이 30년이 넘었음에도 감염이 발생한다는 사실이 결국 백신 효과가 없다는 주장이다.



김 교수는 이에 대해 “홍역에 걸려 얻은 ‘자연 면역’과 달리 백신으로 얻은 면역은 지속력이 더 짧다. 또 백일해 백신은 ‘무세포 백신’으로 부작용은 적지만 지속 기간도 짧아지는 단점이 있다”고 설명했다.



실제 2019∼2021년 국내 일부 병원에서 병원 종사자를 대상으로 연구한 결과, 1990년대생 여성들에서 절반만 홍역 항체를 가지고 있는 것으로 나타났다. 어렸을 때 백신을 접종했지만 절반 가까이가 항체가 사라진 것이다. 그러나 홍역은 현재 영유아기 2번 백신을 맞은 이후에 ‘언제 추가접종을 하라’는 가이드라인은 없다. 사람마다 항체 유지 기간이 다르고, 임신부는 MMR 백신을 맞을 수 없어 일괄 적용이 어려운 점이 있기 때문이다.



“해외여행 전에 홍역을 걱정하며 백신 접종 여부를 문의하는 사람은 대부분 50∼60대 이상입니다. 검사해보면 이 세대는 ‘자연 면역’을 가지고 있어 대부분 항체가 유지되고 있죠. 막상 항체가 사라지는 20∼30대는 관심이 없습니다. 특히나 홍역이 유행하는 지역을 여행한다면 항체 검사와 백신 접종을 하라고 권유하는 이유입니다.”