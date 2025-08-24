튀르키예 영부인, 멜라니아에 “가자도 관심을”

푸틴에 보낸 평화 호소 서한 언급

레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령의 부인 에미네 여사가 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사에게 팔레스타인 가자지구에도 관심을 가져달라고 호소하는 편지를 보냈다. 멜라니아 여사가 전쟁에 노출된 우크라이나 어린이들에 대한 관심을 호소하며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 편지를 보낸 것에 영감을 얻었다고 한다.



23일(현지시간) 로이터통신에 따르면 튀르키예 대통령실은 에미네 여사가 멜라니아 여사에게 보낸 편지를 공개했다. 22일 자로 쓰인 편지에 에미네 여사는 “우크라이나 어린이 648명에 대한 당신의 중요한 관심과 배려가 가자지구에도 확대될 것이라고 믿는다”고 적었다. 그러면서“가자지구에 대한 당신의 호소는 팔레스타인 국민에 대한 역사적 책임을 이행하는 것이 될 것”이라고 덧붙였다.

튀르키예 영부인 에미네 에르도안 여사(왼쪽)와 미국 영부인 멜라니아 트럼프 여사.

에미네 여사의 편지는 이달 초 멜라니아 여사가 우크라이나 전쟁 피해 아동을 위해 푸틴 대통령에게 보낸 서한에서 영감을 받았다. 멜라니아 여사는 직접 서명한 서한에서 푸틴 대통령에게 “부모로서 우리의 의무는 다음 세대의 희망을 키우는 것”이라며 아이들을 위해 평화를 실현해달라고 호소했다.