“휠체어 몇 대까지 끌 수 있나”… 교사들 자조 섞인 농담 ‘씁쓸’ [심층기획-'님비'에 갇힌 특수학교]

특수학교 인력난 심각



시설 부족에 정원 초과 비일비재

“이동수업 땐 2명이서 5대 끌기도”

비전문 인력 배치엔 회의적 시각

“특수학교 교사들끼리는 ‘혼자서 휠체어 몇 대까지 끄냐’로 농담하곤 해요. 저는 4대까지 끌 수 있죠.”



28년 차 특수학교 교사 A씨는 웃지 못할 이야기를 애써 웃으며 말했다. 170㎝대 키에 보통 체격의 남성인 그가 휠체어 4대를 한 번에 끌게 된 데는 인력난이라는 현실이 자리하고 있다. 지금은 일반 학교 특수학급에서, 지난해까진 특수학교에서 일하면서 그는 특수학급이든 특수학교든 교사가 부족한 것은 같다고 강조한다. 심지어 그가 직전 몸담았던 특수학교는 서울에서 규모가 큰 편에 속한 곳이었다.

사진=게티이미지뱅크

A씨는 24일 “학생 5명이 모두 휠체어를 타고 있는데 이동 수업을 해야 할 경우엔 활동지원사 한 분과 5대를 끌어야 한다”며 “팔을 쓰는 친구가 다른 친구 휠체어를 잡아서 이동하는 식”이라고 설명했다.



장애인 등에 대한 특수교육법에 따르면 현행 특수학급 정원은 유치원 4명, 초등학교 6명, 중학교 6명, 고등학교 7명이다. 이마저도 학교 현장에서는 정원보다 1~2명의 학생을 더 받는 곳이 많다. 교육감이 예외적으로 기준의 50%를 가감할 수 있다고 명시한 시행령 규정을 이용한 것이다. 서울의 한 특수학교 교장은 “입학하려는 아이들이 많아 초등학교 학급을 한 명씩 더 받아 모든 반에 7명이 다니고 있다”며 “그 부담은 고스란히 교사의 몫”이라고 했다. 지난 대선에서 전국특수교사노동조합이 법상 정원을 유치원 2명, 초등학교 3명, 중학교 4명, 고등학교 4명으로 하향 조정해야 한다고 주장한 이유다.



서울의 한 특수학교에서 중학교 1학년 아이들을 가르치고 있는 13년 차 교사 B씨도 목소리를 보탰다. 그가 몸담은 학교의 중1∼중3 각각 2개 학급씩 총 6개 학급은 이미 정원 6명씩을 모두 채운 상황이다. B씨는 “아이들 한 명 한 명 특성이 너무 달라서 솔직히 6명을 다 보지 못한다”며 “한 명의 공격 행동으로 나머지 5명 아이가 힘들어하는 경우도 잦아 학생 특성에 맞게 분반할 수 있는 여유가 필요하다”고 했다.



특수학교와 학급에는 지원 인력으로 활동지원사와 사회복무요원이 함께 배치된다. 교사들은 전문 교육을 받지 않고, 책임감도 적을 수밖에 없는 사회복무요원은 또 다른 짐이 되는 경우가 있다고 토로한다. B씨는 “저희(교사들)끼리는 사회복무요원이 또 한 명의 ‘챙겨야 할 학생’과 다를 바 없다는 식으로 말한다”고 했고, A씨도 “오로지 그들의 온정에 기대야 하는 상황”이라고 했다.



A씨는 3년 전 수학 여행 당일 허리 디스크 이유를 대며 출근하지 않은 사회복무요원을 떠올렸다. 그는 “교육 현장에 이렇게 비전문적인 사람들을 쓰는 것은 장애에 대한 차별이기도 하다”고 지적했다.



매 순간 교사를 비롯한 인력난과 특수학교 부족 문제를 절감하는 이들이 서울 성동구 지체장애인 특수학교 성진학교 사태를 바라보는 심경은 복잡하다. B씨는 스쿨버스조차 가지 않는 곳에서 부모님 자가용으로 등하교하는 학생을 거론하고 “특수학교 설립이 확정된 곳은 빨리 진행이 돼야 한다”고 했다. 그는 장애인을 둘러싼 보편적 인식은 과거보다 나아진 걸 느끼지만, ‘내가 맞닥뜨리는 장애인’에 대해서는 여전히 각박하다고 꼬집었다. 그는 “학교가 지어져도 안정화까지 적어도 5년이 걸린다”며 “이를 고려해 설립에 더 속도를 내야 한다”고 밝혔다.



A씨도 “우리 사회 인식이 처음 교단에 섰던 90년대에 머물러 있는 것 같다”며 성진학교 설립에 반대하는 주민들을 향해 이 같은 말을 남겼다. “괴물 아니거든요. 두려워하지 않으셨으면 좋겠어요.”