트럼프 “2주 안에 우크라전 관련 중요 결정”

러·우 정상회담 불투명에 압박

평화협상 불발 땐 추가 제재·관세 도입

양국 중재역할 포기 가능성 시사하기도

미국과 러시아의 ‘알래스카 회담’ 이후 조속히 재개될 것으로 기대됐던 러시아-우크라이나 정상회담의 성사 가능성이 불투명해지면서 도널드 트럼프 미국 대통령이 또다시 ‘2주 합의 시한’을 내걸었다. 평화 협상에 진전이 없을 경우 러시아를 향해 제재 카드를 꺼내들거나 중재 역할을 포기할 수도 있음을 시사하면서다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 워싱턴 백악관 집무실에서 “나는 전쟁과 관련한 어떤 것에 대해서도 전혀 기쁘지 않다”며 “다음 2주에 걸쳐 어떤 길을 갈 것인지를 발견하게 될 것”이라고 밝혔다. 2주 내로 만족스러운 결과가 나오지 않을 경우엔 “우리가 무엇을 할지 결정할 것이다. 매우 중요한 결정이 될 것”이라며 “대규모 제재나 관세일 수 있고, 둘 다일 수도 있다”고 전했다. 이어 “아니면 아무것도 하지 않고 ‘이건 당신들의 전쟁’이라고 얘기할 수도 있다”고 덧붙였다.



러시아에 대한 추가적인 제재와, 러시아산 석유 등을 구입하는 국가에 ‘2차 관세’를 도입하는 등의 압박 카드를 쓸 수 있음을 시사하는 동시에, 사실상의 중재 포기를 결단할 가능성도 배제하지 않고 있음을 피력하며 양국 모두에 ‘양보’를 압박한 것으로 풀이된다.



이 같은 언급은 트럼프 대통령이 지난 15일 알래스카 미·러 정상회담 이후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 양자 회담을 추진했으나 양국 간 입장차 속에 성사가 불투명해지는 상황에서 나와 주목된다. 이와 관련해 트럼프 대통령과 가까운 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령은 23일 공개된 핀란드 공영방송 윌레(Yle) TV1과 인터뷰에서 “가장 최근에 한 목요일(21일) 밤 트럼프 대통령과 통화에서 인내심이 바닥나고 있다는 몇몇 작은 조짐이 보였다”고 말했다. 스투브 대통령은 러·우 정상회담이 불발될 경우, 러시아에 제재 또는 관세 부과를 위협하거나 실제 행동으로 옮길 것으로 예상된다고 설명했다.



푸틴 대통령은 러·우 정상회담에 소극적 행보를 보이면서도 트럼프 대통령을 향해 연일 찬사를 보내고 있다. 푸틴 대통령은 이날 “트럼프 대통령이 취임하면서 마침내 터널 끝에 빛이 나타났다”고 평가했다.