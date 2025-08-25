삼성·존스홉킨스大, ‘공학의 노벨상’ 수상

펠티어 반도체 소재 이용한 냉각

‘R&D 100 어워드’ 혁신기술 선정

‘냉매 없는 냉장고’ 상용화 가능성

삼성전자가 미국 존스홉킨스대와의 산학협력을 통해 ‘공학의 노벨상’이라 불리는 세계적 권위의 상을 받았다.



삼성전자는 ‘차세대 펠티어 냉각 기술’ 연구가 미국의 R&D 월드 매거진이 주관하는 ‘2025 R&D 100 어워드’의 100대 혁신 기술로 선정됐다고 24일 밝혔다. 1963년 제정된 ‘R&D 100 어워드’는 매년 과학기술 분야의 발전에 기여한 가장 혁신적인 100대 과학기술을 선정하는 상으로 ‘산학 혁신의 오스카상’, 공학의 노벨상 등으로 불린다.

해당 기술을 다룬 논문은 지난 5월 말 세계적인 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스’에 게재되며 국제적 성과를 인정받았다. 어워드 주최 측은 삼성전자와 존스홉킨스대가 세계 최초로 나노 공학 기술로 ‘고성능 박막 펠티어 반도체 소자’를 새롭게 개발하고, 이를 활용한 고성능 펠티어 냉장고(사진)를 실증한 것을 높이 평가했다. ‘냉매 없는 차세대 냉장고’의 상용화 가능성을 제시한 것이다.



기존 냉장고는 기체 상태의 냉매를 압축해 액체로 만들고 이를 다시 증발시켜 주변의 열을 흡수하고 방출하는 증기 압축 방식이다. 반면 펠티어 냉각은 펠티어 반도체 소자에 전기를 가하면 한쪽 면은 차가워지고 다른 면은 뜨거워지는 효과를 활용한 기술로, 냉매 없이 전기만으로도 열 흐름을 정밀하게 제어할 수 있다.



삼성전자는 이미 지난해부터 펠티어 소자와 고효율 컴프레서를 조합한 ‘비스포크 인공지능(AI) 하이브리드 냉장고’를 출시하며 실생활에서도 펠티어 냉각 기술을 적용해왔다. 하이브리드 자동차처럼 평소에는 컴프레서가 냉각하고, 강력한 냉각이 필요할 때 펠티어 소자가 함께 작동해 에너지 효율을 높이는 방식이다.



펠티어 냉각은 증기 압축 방식에 비해 빠르고 정확하게 온도를 조절할 수 있어 냉장고 등 가전뿐 아니라 반도체, 의료기기, 전장, 데이터센터 등 다양한 산업 분야에서의 활용이 기대되는 기술이다.