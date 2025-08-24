日언론 “한·일 협력 의견일치… 양국관계 안정” [한·일 정상회담]

“공동발표문 큰 의미” 대대적 보도



“방미 앞선 방일은 역사상 처음

청구권 협정 의의 확인 성과도”

일본 주요 언론들은 24일 조간 1면 머리기사로 전날 열린 한·일 정상회담 소식을 다루며 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 ‘미래 지향 협력’을 추진하기로 했다고 대대적으로 보도했다.



일본은 양국이 2008년 이후 처음으로 공동언론발표문을 채택한 데 의미를 부여했다. 요미우리신문은 “양국 관계에 관한 포괄적 문서를 작성한 것은 17년 만”이라며 “한국 정권 교체에 따른 대일 정책 변화를 피하고자 하는 일본과 미국을 염두에 두고 대일 외교를 중시하는 한국의 의도가 일치한 결과”라고 평가했다. 일본 정부 관계자는 발표문이 도출된 것 자체가 “현안이 줄고 양국 관계가 안정됐다는 증거”라고 NHK방송에 말했다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 23일(현지시간) 일본 도쿄 총리 관저에서 한일 공동언론발표를 하고 있다. 공동취재

발표문에 담긴 “두 정상은 1965년 국교 정상화 이래 지금까지 축적돼온 한·일관계의 기반에 입각해 양국 관계를 미래지향적이며 안정적으로 발전시켜 나가자는 데 의견을 같이 했다”는 문구는 일본 측이 강하게 고집한 것으로 알려졌다. 요미우리는 이 문장에 언급된 ‘기반’이 한·일 수교 당시 체결한 청구권협정 등을 가리킨다면서 “군사정권 때 체결된 청구권 협정의 정당성을 의문시하는 한국 좌파 일각의 시각이 역사 문제의 재점화를 초래했던 만큼 이 대통령과 협정 의의를 사실상 확인했다는 것은 일정한 성과”라고 전했다. 외무성 관계자는 산케이신문에 “‘축적돼온 기반에 근거해’라는 문구로 한·일 관계의 본연의 모습을 확인한 것은 처음”이라고 말했다.



과거사 문제와 관련해서는 이시바 총리가 1998년 ‘21세기의 새로운 한·일 파트너십 공동선언’ 등 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있음을 언급했다고 밝히는 형태로 정리됐다. 식민지 지배에 대한 ‘통절한 반성’을 담은 1998년 공동선언을 일부러 발표문에 명기해 한국 측을 배려했다는 설명이다.



니혼게이자이신문은 특히 광복절이 끼어 있어 반일 정서가 고조되기 쉬운 8월에 한국 정상이 일본을 찾은 것 역시 처음이라며 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 압박이나 방위비 증액 요구 등에서 입장이 비슷한 일본과의 대화를 서두르는 것이라고 분석했다.