“상호호혜 공동이익 위해 협력”… 한반도 비핵화 재확인 [한·일 정상회담]

공동언론발표문 뭘 담았나



AI 등 미래 협력·인적교류 확대

한·일 관계개선 흐름 속도낼 듯

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리는 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 한·일 정상회담을 갖고 한·일 양국이 미래지향적이고, 상호호혜적인 공동의 이익을 위해 함께 협력해 나가기로 의견을 모았다. 이시바 총리는 식민지 지배에 대한 반성과 사죄가 담긴 이른바 ‘김대중·오부치 선언’의 정신을 계승한다고 밝히면서 한·일 관계 개선 흐름이 속도를 낼 것으로 보인다.



양 정상은 소인수회담과 확대회담으로 이어진 한·일 정상회의 후 공동 발표한 ‘공동언론발표문’에서 한·일 국교정상화 60주년을 맞아 양국 관계를 미래지향적이며 안정적으로 발전시켜 나가자는 데 의견을 같이했다고 밝혔다.

이재명 대통령이 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상 소인수회담을 하고 있다. 공동취재

공동발표문에서 양국 정상은 “국제사회의 다양한 과제에 대해 파트너인 한·일 양국이 미래지향적이고, 상호호혜적인 공동의 이익을 위해 함께 협력해 나가야 한다는 점에 인식을 같이했다”고 강조했다.



양 정상은 다섯 개 분야로 나눈 공동발표문을 통해 양국 입장을 정리했다. ‘정상 간 교류 및 전략적 인식 공유 강화’ 분야에서는 양 정상이 지난 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 계기 한·일 정상회담에 이어 2개월 만에 한·일 정상회담을 개최하며 셔틀외교가 조기 재개된 것을 평가했다. ‘미래산업 분야 협력 확대 및 공동 과제 대응’ 분야에서는 인공지능(AI) 등 미래산업 분야 협력을 더욱 확대해 나가기로 했고, ‘인적교류 확대’ 분야에는 한·일 워킹홀리데이 참여 횟수 상한을 기존의 총 1회에서 2회로 늘리는 방안이 담겼다. ‘한반도 평화와 북한 문제 협력’ 분야에서는 한반도의 완전한 비핵화 및 항구적 평화구축에 대한 확고한 의지를 재확인하고, ‘역내 및 글로벌 협력 강화’ 분야에서는 흔들림 없는 한·일, 한·미·일 협력을 추진해 나가는 것이 무엇보다 중요하다는 점에 공감했다.



대통령실은 보도자료를 통해 “양 정상은 경제, 사회, 문화, 환경 등 제반 분야에서 상호 이익이 되고 도움이 되는 실질적 협력 방안을 논의했다”고 설명했다.

이어 대통령실은 “이 대통령은 북핵 문제를 해결하고 한반도 평화의 실질적 진전을 이루기 위한 우리 정부의 구상과 정책 방향을 설명하였으며, 양 정상은 한반도의 완전한 비핵화 및 항구적 평화구축에 대한 확고한 의지를 재확인했다”면서 “일본과 미국을 연계 방문하게 된 것은 한·일, 한·미·일 협력과 전략적 소통을 강화하기 위함임을 강조하여, 엄중한 국제정세 속 양국이 협력을 확대하여 한·일관계의 발전이 한·미·일 공조 강화로 이어지는 선순환을 계속 만들어 나가자고 했다”고 전했다.