巨與, ‘노란봉투법’ 본회의 강행 처리…‘더 센 상법’도 처리 수순

야당 불참 속 국회 문턱 넘어

더불어민주당과 조국혁신당 등 범여권은 24일 국회 본회의를 열어 노사관계에서 사용자 범위를 확대하고 파업 근로자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용 등을 담은 ‘노란봉투법’(노동관계법 2·3조 개정안)을 처리했다.



노란봉투법은 본회의에서 재석 의원 186명 중 찬성 183표, 반대 3표로 가결됐다. 이 법을 ‘불법 파업 조장법’으로 규정한 국민의힘은 표결에 불참했다. 국민의힘은 전날부터 필리버스터(무제한 토론)로 법안 처리를 막고자 했지만 의석수 부족으로 막아내지 못했다. 민주당을 비롯한 범여권은 국회법에 따라 24시간이 경과한 이날 필리버스터 종결 동의의 건을 통과시킨 뒤 노란봉투법을 표결 처리했다.

24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 여당 주도로 통과되고 있다. 연합뉴스

노란봉투법은 국무회의 심의를 거쳐 공포 후 6개월 뒤부터 시행된다. 해당 법안은 두 차례 국회 본회의를 통과했지만, 윤석열정부가 거부권을 행사해 모두 폐기됐다. 이재명 대통령은 지난 대선에서 법안 통과를 공약한 바 있다.



법안 처리를 둘러싼 양당 의견은 엇갈렸다. 민주당 박지혜 대변인은 “이번 개정으로 경제협력개발기구(OECD) 최하위 수준의 노동기본권 보장 수준을 개선하고 국제노동기구(ILO)의 권고라는 국제적 요구에 부응하는 것”이라고 평가했다. 반면 국민의힘 최은석 수석대변인은 “대한민국의 경제와 사회를 근본부터 흔들어놓을 독소 입법”이라며 “청년 일자리는 줄어들고, 제조업 공동화는 더욱 가속화되며, 기업의 해외 이전은 더 빨라질 것”이라고 주장했다. 국민의힘은 25일 의원총회를 열고 헌법소원 제기 등 대책을 논의할 방침이다.



노란봉투법에 이어 민주당 주도의 2차 상법 개정안도 본회의에 상정됐다. 자산 규모 2조원 이상인 기업에 집중투표제 시행을 의무화하고, 분리 선출 감사위원을 확대하는 등의 내용으로 ‘더 센 상법 개정안’으로 불린다. 국민의힘이 다시 필리버스터에 나섰지만 범여권은 25일 노란봉투법과 마찬가지 절차를 밟아 법안을 통과시킬 것으로 보인다.