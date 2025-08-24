직장인 10명 중 7명 “‘성폭력 발언’ 이준석, 제명·징계 필요”

여성은 76.5%가 ‘심각하다’ 응답

‘제명해야’ 31.2%, ‘징계해야’ 36.5%

개혁신당 이준석 대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴시스

직장인 10명 중 7명은 개혁신당 이준석 대표가 지난 21대 대선 후보 TV 토론에서 한 언어 성폭력 발언에 대해 징계가 필요하다고 보는 것으로 나타났다.

시민단체 직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난달 1~7일 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 ‘이준석 의원 언어 성폭력 발언 심각성’에 관한 설문조사를 진행했다고 24일 밝혔다. 조사의 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다.

조사 결과 응답자의 66.5%는 해당 발언을 ‘심각하다’고 평가했다. ‘매우 심각하다’는 응답도 29.8%에 달했다. 특히 여성(76.5%)은 남성(57.5%)보다 심각하다고 응답한 비율이 높았다.

징계 필요성에 대해서는 전체 응답자의 67.7%가 ‘제명해야 한다’(31.2%), ‘제명까지는 아니어도 징계해야 한다’(36.5%)고 답했다. 여성은 73.6%가 이 대표의 제명 또는 징계가 필요하다고 봤고 남성은 62.4%였다.

직장갑질119는 “국민을 대표하는 국회의원 제명은 결코 가벼운 문제가 아님에도 제명 청원이 60만명을 넘긴 것은 이 의원의 언어 성폭력 발언이 심각한 문제임을 드러낸다”며 “국회 윤리특별위원회는 이 의원 언어 성폭력 사건을 엄격하게 처리해야 한다”고 강조했다.

신하나 직장갑질119 변호사도 “특히 여성 응답자의 76.5%가 심각하다고 답한 것은 현실에서 여성들이 겪는 언어폭력의 심각성을 반영한 것”이라며 “공인이 공개적으로 한 언어 성폭력은 직장 내에서도 ‘이 정도는 괜찮다’는 잘못된 인식을 확산시킬 위험이 크다”고 우려했다.

앞서 이 대표는 지난 5월 27일 대선 후보 TV 토론에서 이재명 당시 더불어민주당 후보를 겨냥해 문제의 발언을 해서 논란을 일으켰다. 이에 민주당과 조국혁신당 의원들은 이 후보 징계안을 국회 윤리특위에 제출했다.

이 대표의 제명을 촉구하는 국회 국민청원 동의자는 60만명 이상으로 지난해 ‘윤석열 대통령 탄핵소추안 즉각 발의 요청에 관한 청원’(143만4784명)에 이어 역대 두 번째로 많은 동의를 얻고 마무리됐다.

22대 국회 출범 이후 여야 합의 지연으로 1년 2개월간 구성되지 못했던 국회 윤리특위는 지난달 29일 민주당과 국민의힘 각 6명씩 총 12명으로 구성돼 이 대표 제명안 등 국회의원 징계안 29건의 논의를 앞두고 있다.