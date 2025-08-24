대통령실 "대통령 순방에 외신 호평…한미일 협력강화 이룰 것"

대통령실은 24일 이재명 대통령의 일본·미국 순방과 관련해 "외신에서 이 대통령에 대해 긍정적 평가를 하고 있다"고 자평했다.
전은수 대통령실 부대변인은 이날 브리핑에서 주요 외신의 평가를 소개하며 이같이 밝혔다.
전 부대변인은 우선 주요 통신사의 평가와 관련해 "AP, AFP통신은 '이 대통령이 한미정상회담을 앞두고 한일 우호관계를 강조했다'고, 로이터통신은 '이 대통령이 한일회담에서 안보협력을 재확인했다'고 보도했다"고 전했다.
일본 언론의 평가와 관련해서는 마이니치신문이 이 대통령의 실용외교를 강조하면서 '이 대통령의 대일관계 중시는 미국에 보내는 메시지'라고 해석했다고 소개했다.
이 신문은 이 대통령이 '요동치는 국제관계'를 언급하며 한미 정상회담의 중요성을 시사했다고도 전했다.
미국 언론 가운데에는 워싱턴타임스가 특별 섹션에서 전직 미국 하원의장 및 하원의원들의 기고를 실었다고 소개했다.
전 부대변인은 기고문들이 '한미동맹의 강화, 확고한 한미동맹에 대한 감사, 강력한 한미동맹에 있어 알래스카의 전략적 역할'에 대한 내용이었다고 전했다.
또 '이번 정상회담으로 이 대통령이 도널드 트럼프 미 대통령에게 한국의 경제적·지정학적 비전을 제시할 기회가 될 것'이라는 내용도 포함됐다고 밝혔다.
전 부대변인은 남은 이 대통령의 일정과 관련, "일본을 방문해 셔틀외교를 조기 복원하고 곧바로 이뤄지는 한미정상회담"이라며 "한미동맹을 중심축으로 한미일 협력 강화를 이뤄낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.
<연합>