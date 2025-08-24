[내일날씨] 최고 체감온도 35도 안팎…무더위 속 전국 비

최고체감온도 35도 안팎의 찜통더위

수도권 시작으로 비 전국 확대 예정

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 21일 서울 중구 프레스센터 인근에서 시민들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

월요일인 25일도 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다. 새벽부터 수도권을 중심으로 비가 시작돼 26일 전국으로 확대될 전망이다.

기상청은 오는 25일 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 30~36도로 예상된다고 24일 밝혔다. 기온은 평년(최저 19~23도, 최고 27~30도)보다 높겠다.

25일부터 비가 내리면서 폭염특보가 차차 완화되거나 해제되는 곳이 있겠다. 그러나 습하고 체감온도가 높은 날씨가 이어지면서 무덥겠다. 지역별 예상 낮 최고 기온은 서울·부산 32도, 대구 35도, 광주·전주·대전·강릉·제주 33도 등이다.

이날 늦은 새벽부터 인천·경기서해안과 충남서해안, 전라서해안에 비가 시작돼 오전부터 그 밖의 수도권과 충남권, 오후부터 강원내륙·산지와 충청권, 전라권으로 확대되겠다. 25일 늦은 밤부터 26일 이른 새벽 사이 전국적으로 시간당 30㎜ 안팎의 거센 비가 내릴 가능성이 있다.

25일부터 26일까지 예상 강수량은 △서울, 인천, 경기, 서해5도 30~80㎜(많은 곳 인천·경기북부 100㎜ 이상) 강원내륙·산지에 20~80㎜ △대전, 세종, 충남, 충북 20~80㎜ △광주, 전남, 전북 10~60㎜ △부산, 울산, 경남, 대구, 경북, 울릉도, 독도 5~30㎜ △제주도 5~30㎜ 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.