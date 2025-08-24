[내일날씨] 최고 체감온도 35도 안팎…무더위 속 전국 비

월요일인 25일도 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다. 새벽부터 수도권을 중심으로 비가 시작돼 26일 전국으로 확대될 전망이다.
기상청은 오는 25일 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 30~36도로 예상된다고 24일 밝혔다. 기온은 평년(최저 19~23도, 최고 27~30도)보다 높겠다.
25일부터 비가 내리면서 폭염특보가 차차 완화되거나 해제되는 곳이 있겠다. 그러나 습하고 체감온도가 높은 날씨가 이어지면서 무덥겠다. 지역별 예상 낮 최고 기온은 서울·부산 32도, 대구 35도, 광주·전주·대전·강릉·제주 33도 등이다.
이날 늦은 새벽부터 인천·경기서해안과 충남서해안, 전라서해안에 비가 시작돼 오전부터 그 밖의 수도권과 충남권, 오후부터 강원내륙·산지와 충청권, 전라권으로 확대되겠다. 25일 늦은 밤부터 26일 이른 새벽 사이 전국적으로 시간당 30㎜ 안팎의 거센 비가 내릴 가능성이 있다.
25일부터 26일까지 예상 강수량은 △서울, 인천, 경기, 서해5도 30~80㎜(많은 곳 인천·경기북부 100㎜ 이상) 강원내륙·산지에 20~80㎜ △대전, 세종, 충남, 충북 20~80㎜ △광주, 전남, 전북 10~60㎜ △부산, 울산, 경남, 대구, 경북, 울릉도, 독도 5~30㎜ △제주도 5~30㎜ 등이다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.