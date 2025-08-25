윤시윤, 몽골에서 '김탁구빵' 발견…윤시윤 母 "탁구가 제 아들"

SBS '미운 우리 새끼' 24일 방송

배우 윤시윤이 몽골에서 자신이 출연했던 드라마 '제빵왕 김탁구'의 이름을 딴 '김탁구 빵'을 발견했다.

24일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 윤시윤이 자신의 어머니와 함께 몽골 여행을 하는 모습이 공개됐다.

사진=SBS '미운 우리 새끼' 캡처

이날 윤시윤은 어머니와 함께 몽골의 한 빵집에 들렀다. 윤시윤은 "꼭 가보고 싶었던 곳"이라고 설명한 뒤 진열장의 한 빵을 보고 "진짜 있구나"라고 말하며 휴대전화로 사진을 찍었다. 윤시윤이 본 빵에는 '김탁구 빵'이라고 영어로 쓰여있었다. 빵집 주인은 빵의 이름에 대해 "몽골에서 '제빵왕 김탁구' 드라마가 인기가 많아 그 이름으로 지었다"고 말했고 윤시윤은 "몽골에 팥이 귀해서 팥빵이 없는데 우리 드라마를 보고 만들었다고 읽은 적 있다"고 부연해 설명했다.

빵집 주인은 "저도 12살 때 매주 드라마를 봤다, 지금도 되게 유명하고 아직도 영향력 있다, 몇 년 전부터 제일 잘 팔리는 빵"이라고 말했다. 윤시윤의 어머니는 윤시윤을 가리키며 "제빵왕 김탁구, 탁구가 제 아들"이라고 말했다. 그러자 빵집 주인은 "말도 안 돼, 정말 반갑다"고 대답했다. 두 사람은 김탁구 빵을 사서 맛보며 즐거운 시간을 보냈다.

<뉴스1>