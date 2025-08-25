‘정조의 도시’ 화성(華城)…15년 만에 일반구(區) 설치 ‘재도약’ [오상도의 경기유랑]

인구 105만 화성특례시…권역별 맞춤 행정서비스 실시

4개 구청 내년 2월 개청 목표…“30분 생활권 시대 열어”

정명근 시장 “따뜻하고 다양한 행정서비스…철저히 준비”

재정자립도·출산율 등 전국 수위권…평균 연령 37세 안팎

바다·습지·기업 등 어우러진 ‘미래 도시’…“새로운 화성”

급격하게 성장 중인 경기 화성시의 ‘화성(華城)’이라는 이름은 조선 제22대 왕 정조가 지었습니다. 수원부가 있던 화산 밑에 아버지 사도세자의 묘인 현륭원을 세운 뒤 이를 위호할 성과 터를 둘러보던 중 장자의 ‘화인축성(華人祝聖)’이라는 고사를 떠올렸다고 합니다. 임금이 백성과 함께 즐긴다는 뜻으로 풍요를 기원합니다. 이후 화성유수부(1793년), 화성군(1949년)을 거쳐 화성시(2001년)로 승격했습니다.

동탄신도시. 화성시 제공

기업 연구소와 생산시설, 반도체·바이오·관광산업을 아우르는 성장성과 미래 지향성, 평균 연령 30대의 젊은 도시 분위기는 마치 200여년 전 정조가 예견한 듯 보입니다.

서울의 1.4배에 달하는 844㎢의 면적 역시 어마어마합니다. 이런 화성시는 2010년 인구 50만을 넘겨 일반구(區) 설치 기준을 충족한 뒤 2년 연속 인구 100만명을 유지하면서 올해 1월1일자로 특례시 지위를 부여받았습니다.

◆ 정조가 ‘화인축성’ 고사에서 따와…“풍요 기원”

인구 105만의 화성시가 내년 2월 ‘4개 일반구(區)’ 체제로 전환됩니다. 그동안 단 1개의 구청도 없이 출장소 체제를 유지해 시민들은 세무, 인·허가 등 민원처리를 위해 1시간 이상 이동해야 하는 불편을 겪었습니다.

전곡항. 화성시 제공

이런 ‘기형적’ 상황을 타개하기 위해 안팎으로 노력을 기울였습니다.

앞서 전임 시장들은 구 신설안을 행정안전부에 요구해왔지만 현행화 자료 요구 등 번번이 벽에 가로막혔습니다. 높은 중앙행정의 문턱을 넘지 못한 겁니다. 행정 수요에 못 미치는 턱 없이 적은 숫자의 구 신설안이 위에서 제안됐다는 얘기도 들렸습니다.

이에 정명근 시장은 2022년 민선 8기 출범 이후 일반구 설치를 시정 우선 과제로 설정한 뒤 시민 의견을 수렴했습니다. 지난해 11월 행안부에 정식 건의서를 제출했고, 올해 7월 대통령 직속 국정기획위원회와 국회 행정안전위원회에 일반구 설치 필요성을 건의했습니다. 이재명 대통령도 만났습니다.

‘지성(至性)이면 감천(感天)’이라고 했나요. 결국 이달 22일 행안부는 시의 일반구 설치 계획을 최종 승인했습니다.

정명근 화성시장(왼쪽)이 올해 2월 화성시를 방문한 이재명 대통령(당시 민주당 대표)과 악수하고 있다. 화성시 제공

행안부의 승인 소식을 접한 정 시장은 당일 오후 동탄출장소에서 긴급대책회의를 열어 향후 구청사 설치와 조례 등 법령 정비, 조직·인사, 시민 혜택 사업 발굴의 추진 상황을 점검했습니다.

정 시장은 “새로운 화성시대의 출발점으로 삼아 시민과 가까운 곳에서 맞춤형 행정을 펼치겠다”며 “더 따뜻하고 다양한 행정서비스를 제공할 수 있도록 행정체제 개편을 철저히 준비하겠다”고 다짐했습니다.

화성시 4개구 신설안. 화성시 제공

◆ 만세·효행·병점·동탄구…권역별 특화 발전·행정

내년 2월 화성시는 △만세구(28만6000여명·전체 인구의 24.5%) △효행구(16만5000여명·15.2%) △병점구(17만7000여명·18.0%) △동탄구(42만여명·42.2%)의 체제 개편에 들어갑니다. 시는 그동안 연구용역과 정책투표, 여론조사 등을 거쳐 구청별로 특화된 발전 계획과 행정서비스를 준비해왔습니다. 임시청사 마련 등을 거쳐 생활권 내 30분 안에서 세무, 인·허가, 복지, 민원 등 주요 행정업무 처리가 가능하도록 만든다는 방침입니다.

만세구(우정읍·향남읍·남양읍·마도면·송산면·서신면·팔탄면·장안면·양감면·새솔동)는 산업단지 배후 주거단지, 제약·바이오·자동차 등 신성장산업단지, 해양·생태·문화관광산업단지 등으로 특화됩니다.

화성시청 전경.

효행구(봉담읍·비봉면·매송면·정남면·기배동)는 7개 대학을 기반으로 산·학·연 연계네트워크 중심지이자 녹색 관광벨트로 조성되며, 병점구(진안동·병점1동·병점2동·반월동·화산동)는 융건릉을 중심으로 한 관광지, 병점역 등을 중심으로 한 교통 중심지로 만들어집니다.

동탄구(동탄1∼9동)는 도시와 자연이 공존하고, 4차 산업을 선도하는 미래산업 경제도시로 육성됩니다.

이에 따라 향후 시청은 정책 수립, 통합적 행정 조정 등의 역할을 맡고 구청은 인·허가 및 세무, 민원 업무, 복지조사 중심의 행정을, 읍면동은 민원 제 증명 발급 및 복지·안전 기능 등을 담당하게 됩니다.

정명근 화성시장이 22일 4개 일반구 설치 승인에 대해 발표하고 있다. 화성시 제공

◆ 구획 과정에서 일부 이견도…미래 100년 첫 단추

화성은 3·1운동 항거의 물결이 가장 거셌던 곳입니다. 또 공룡 알 화석지로 알 수 있듯이 유려한 역사와 전곡항을 중심으로 하는 천혜의 자연을 갖춘 서해안 해양레저도시의 중심이기도 합니다.

대규모 마리나를 갖춘 항구도시, 화성습지가 오염을 정화하는 자연친화도시로 국가 어항인 궁평항을 비롯해 10곳의 항구는 도내 해안선의 70%를 차지하는 화성시 해안가 곳곳에 자리합니다.

화성시의 진짜 매력은 풍부한 미래가치와 성장성에 있습니다. 10년간 60% 넘게 증가한 주민의 평균 연령은 37세 안팎으로 알려져 가장 젊은 도시 중 하나로 꼽힙니다. 출산율과 순이동인구도 전국 수위권입니다.

삼성전자 화성공장.

1인당 지역내총생산(GRDP)은 이미 국민소득의 3배를 웃도는 수준이며 관내에 삼성전자 반도체 사업장과 현대·기아차 기술연구소, 기아 화성공장, LG전자 등 수도권 최대 규모의 산업클러스터가 둥지를 틀고 있습니다.

화성시가 새롭게 그려갈 ‘미래 화성’의 모습이 기대됩니다. 과제도 수두룩합니다. 일부 시민들은 이번 구청 신설과 관련해 “행정기관 설치에 가장 중요한 건 시민의 접근성인데, 화성시 구획설정안은 이를 간과하고 있다”며 비판한 바 있습니다. 이 같은 이견 외에 시민 편의, 다양한 행정 수요 증대에 대한 요구에 귀 기울여야 합니다.

화성시의 미래 100년은 이제 첫 단추를 끼웠습니다.