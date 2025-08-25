"도경완은 장윤정 서브"…김진웅 "큰 폐 끼쳤다" 공개 사과

사진=세계일보 자료사진, 뉴스1 제공

김진웅 KBS 아나운서가 선배 아나운서 도경완 비하 발언을 사과했다.

김진웅은 25일 자신의 인스타그램을 통해 "오늘 방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 사과의 말씀을 올린다"고 밝혔다.

이어 "이로 인해 불편함을 느꼈을 시청자와 팬들께도 사과를 전한다"며 "아직 경험도 부족하고, 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인 듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다. 그 결과 해서는 안 될 말을 내뱉고 말았다"고 썼다.

그러면서 "도경완 선배는 내가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않았다. 항상 '배고프면 연락하라'고 말씀할 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배였음에도 불구하고 큰 폐를 끼치게 돼 송구한 마음 뿐이다. 이번 일로 사려 깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈다. 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠다. 진심으로 사과드린다"고 전했다.

앞서 김진웅은 전날 방송한 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배한테 결례인 말일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다"고 털어놨다.

'도경완이 왜 서브냐'는 질문에 "선배한테 죄송하고 결례일 수 있지만 아무래도 쉽지 않을 거 같다. 그런 내조를 할 수 없다"고 했다.

도경완 부인인 가수 장윤정은 자신의 인스타그램에 "친분도 없는데 허허"라며 "상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난으로 포장될 수 없다. 가족 사이에 서브는 없다"며 불쾌해 했다.

이후 "(김진웅이) 조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 내 번호를 수소문해 연락 한다면서 사과의 말을 전해왔다"며 "사과 하는 데에는 용기가 필요 했을 테고 사과해 오면 그 마음을 생각 해서라도 받아야 한다고 생각한다. 긴 말 하지 않겠다. 앞 날에 여유, 행복, 행운이 깃들길 바라겠다"고 했다.

한편 김진웅은 1988년생으로 2015년 부산MBC 아나운서로 방송을 시작해 이후 SPOTV 캐스터를 거쳐 2019년 KBS 46기 아나운서로 입사했다. 올해로 방송 경력만 10년째다.