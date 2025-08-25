‘득녀 1년 만’ 이유영, ‘순백의 신부♥’ 된다…남편은 누구?

득녀 1년 만에 결혼식을 올리는 배우 이유영. 뉴시스

배우 이유영이 득녀 1년 만에 기쁜 소식을 전했다.

24일 이유영의 소속사 에이스팩토리는 “이유영이 양가 가족, 지인을 모시고 9월 비공개로 결혼식을 진행할 예정”이라고 밝혔다.

이유영은 비연예인으로 알려진 남편과 지난해 혼인신고를 먼저 진행해 법적으로 부부가 됐고, 딸을 출산해 행복한 가정을 꾸렸지만 결혼식은 따로 올리지 않았다. 개인 사정으로 연기한 결혼식을 오는 9월 21일 소규모로 진행하게 됐다.

이날 결혼 소식을 보도한 한 매체에 따르면 이유영 부부의 청첩장에는 “저희는 이미 부부로서 한 가정을 이뤄 함께 걸어온 시간을 통해 사랑과 믿음을 키워왔습니다. 이제 가족과 친지를 모시고 그 서약을 정식으로 나누고자 합니다”라는 글귀가 적혀 있었다.

이유영은 자신의 딸과 함께한 근황을 SNS를 통해 공유하고 있다. 이유영 SNS 캡처

이어진 “꽃보다 아름답게, 햇살보다 따뜻하게 살 수 있도록 앞날을 축복해 주시면 감사하겠습니다”라는 말에는 두 사람이 함께하는 새로운 출발의 순간을 소중한 지인들과 함께 나누고자 하는 진심 어린 바람이 담겨 있었다.

앞서 이유영은 2023년 2월, 현재의 남편과 열애 소식을 알린 이유영은 이듬해 7월, 결혼과 임신 소식을 동시에 전해 큰 축하를 받은 바 있다.

당시 출연 중이었던 KBS2 드라마 ‘함부로 대해줘’에 폐를 끼치지 않기 위해 작품이 끝난 뒤 개인사를 공개하는 배려를 보였다. 이어 같은 해 8월, 건강한 공주님을 품에 안았다.

배우 이유영. 이유영 SNS 캡처

한편, 2012년 단편영화 ‘꽃은 시드는 게 아니라…’로 대중 앞에 처음 모습을 드러낸 이유영은 영화 ‘봄’, ‘간신’, 드라마 ‘터널’, ‘친애하는 판사님께’, ‘인사이더’ 등에서 활약하며 담백한 연기로 눈도장을 찍었다.

지난해에는 385만명의 관객을 동원한 영화 ‘소방관’에서 구급대원 서희로 열연하며, 안방과 스크린을 넘나드는 다채로운 매력을 선보였다. 이후에는 tvN 드라마 ‘서초동’에서도 특별출연으로 작품을 빛냈다.