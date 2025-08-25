“내 집 마련 더 힘들어지나”… 서울 새 아파트 입주 128세대뿐

9월 전국 입주물량 전월 대비 33% 급감…연말엔 다시 2만 세대 이상 예정

서울 시내 아파트 단지와 건설 현장 전경. 9월 전국 아파트 입주물량은 1만1천여 세대로, 전월 대비 30% 이상 줄어든 것으로 나타났다. 뉴스1

올해 9월 전국 아파트 입주물량이 전월 대비 30% 이상 줄어들며 뚝 떨어졌다. 다만 이는 장기적 감소세라기보다 일시적 조정 성격이 짙다는 분석이다.

25일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 9월 전국 아파트 입주물량은 총 1만1134세대로 집계됐다. 이는 8월 1만6549세대보다 33%가량 적은 수준이다. 직방 관계자는 “10월까지 공급 감소가 이어지지만, 11월과 12월에는 각각 2만 세대 이상이 입주해 다시 공급이 늘어날 것”이라고 말했다.

수도권 입주물량은 5695세대로 전월(9655세대)보다 41% 줄었다.

서울에서는 광진구 광장동 ‘포제스한강’(128세대)이 입주를 시작한다. 한강 조망권을 갖춘 고급 단지로 분양 당시에도 주목을 받았다. 경기는 평택이 2621세대로 가장 많고, 시흥(1297세대), 안성(474세대), 파주(300세대) 순이다. 인천은 검단신도시 ‘신검단중앙역우미린클래스원’(875세대)이 9월 중순 입주에 들어간다.

지방 입주물량은 5439세대로 전월(6894세대) 대비 21% 줄어 2022년 1월(3491세대) 이후 최저 수준을 기록했다. 입주 지역은 충북·경남·광주·전북·대구 등 5곳에 불과하다. 충북 청주 서원구 모충동에서는 1849세대 규모의 ‘한화포레나청주매봉’이, 경남 창원에서는 1779세대 규모의 ‘힐스테이트창원더퍼스트’가 입주를 앞두고 있다.

새 아파트 입주시장에는 6·27 부동산 대책의 여파가 이어지고 있다. 주택담보대출 한도가 6억 원으로 제한되고, 소유권 이전등기 전에는 세입자의 전세대출 이용이 막히면서 수분양자들의 자금 계획에 차질이 빚어지고 있다. 전세 보증금을 활용해 잔금을 치르려던 수분양자들은 전세금을 낮추거나 월세로 돌리는 방안을 찾고 있는 것으로 알려졌다.

이 같은 규제 영향은 분양권·입주권 시장에도 반영되고 있다. 수도권 분양권·입주권 거래 건수는 7월 644건으로, 전월(1074건) 대비 약 40% 줄었다.

정부는 이르면 이달 말이나 9월 초 주택공급 대책을 발표할 예정이다. 최근 일부 지역에서 매수세가 소폭 살아나는 분위기도 감지되는 가운데, 단순한 공급 확대를 넘어 투기 수요 억제를 위한 추가 규제 가능성도 제기된다. 전문가들은 “대책의 강도에 따라 하반기 주택시장 향방이 달라질 것”이라고 내다봤다.