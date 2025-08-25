“신의 직장? 요즘 누가 공무원하나”…공시생 청년 4년새 반토막

‘저임금’·‘민원 스트레스’에 공시생 4년새 뚝

민간기업 준비생 증가…통계 집계 이래 최대

전국공무원노동조합 2030 청년위원회 소속 조합원들이 지난달 18일 서울 종로구 경복궁 서십자각 터 인근에서 '공무원 임금인상! 청년공무원 300인 집회'를 열고 구호를 외치고 있다. 뉴시스

공무원 시험을 준비하는 청년(20~34세)이 4년 만에 절반 넘게 줄어든 것으로 나타났다. 한때 ‘신의 직장’이라고 불리며 경기 흐름에 영향을 받지 않는 안정적인 일자리로 꼽히던 공직이 최근에는 낮은 급여와 경직된 조직 문화 등으로 외면 받는 분위기다.

25일 통계청 국가통계포털(KOSIS)과 경제활동 인구조사 청년층 부가조사에 따르면, 지난 5월 기준 20~34세 비경제활동인구 가운데 조사 기간에 해당하는 1주일 동안 7급·9급 등 일반직 공무원(경찰·소방·군무원 포함) 시험을 준비한 이들은 12만9000명으로 집계됐다.

이는 전년(15만9000명) 대비 3만명 감소한 수치로, 관련 통계가 집계되기 시작한 2017년 이래 최저치다.

청년층 공무원 준비생 수는 지난 2021년 31만3000명으로 정점을 찍은 뒤 4년 연속 감소세다. 2022년 23만9000명, 2023년 21만4000명으로 줄었고, 지난해에는 15만9000명으로 처음으로 10만명대로 떨어졌다.

일반직 공무원을 준비하는 청년 규모는 코로나19로 안정적인 일자리에 대한 선호도가 높아지면서 30만명대까지 올랐다가 계속 내리막을 걷고 있는 것으로 풀이된다.

전문직 시험 준비생도 감소했다. ‘행정고시’라 불리는 5급 공채, 변리사·회계사 등을 준비하는 청년은 2021년 10만5000명에서 올해 8만1000명까지 감소했다.

공무원 기피 현상의 가장 큰 이유는 민간 회사에 비해 ‘낮은 급여’인 것으로 나타났다.

인사혁신처가 지난해 11월 공무원 2만7000여명을 대상으로 설문 조사한 결과, 응답자의 88.3%(2만4209명)가 낮은 보수를 공무원 지원 기피 이유로 꼽았다.

이밖에 악성 민원(39.8%)과 수직적인 조직문화(5.9%)도 청년들의 공직 진출을 주저하게 만드는 원인으로 지목된다.

실제로 최근 몇 년간 공무원 급여 인상폭은 물가가 오른 수준에도 못 미쳤다. 코로나 기간인 2021~2023년 공무원 보수 인상률은 0~1%대에 그쳤으나, 올해 들어서야 3% 올랐다. 2022년 물가상승률이 5.1%에 달했음을 고려하면 실질 임금은 하락한 것이다.

이런 영향으로 민간 기업을 준비하는 청년은 꾸준히 증가하고 있다. 대기업, 중소기업 등 일반 기업 취업을 준비 중인 청년은 올해 5월 기준 23만명으로, 전년(18만9000명) 대비 4만1000명 증가했다. 이는 관련 통계 집계 이래 최대 규모다.