서울시향, 9월 연주회서 마에스트라 메이안 첸과 첫 호흡

세계적 작곡가 진은숙, 수필가 피천득의 외손주인 바이올리니스트 스테판 재키브, 유명 지휘 콩쿠르 첫 여성 우승자 메이안 첸. 서울시립교향악단 9월 연주회를 장식하는 음악가들이다.

서울시향 9월 연주회의 지휘를 맡은 메이안 첸. 서울시향 제공

서울시향은 시카고 신포니에타 음악감독 메이안 첸 지휘로 9월 4, 5일 롯데콘서트홀에서 연주회를 연다고 25일 밝혔다. 서울시향에선 처음 지휘봉을 잡는 메이안 첸은 1965년부터 시작된 말코 지휘 콩쿠르에서 2005년 우승하며 이름을 알린 대만계 마에스트라다. 역동적이며 열정적 지휘 스타일로 찬사를 받는데 이번 무대에선 러시아 낭만주의의 정수를 담은 림스키코르사코프의 ‘셰에라자드’를 선보일 예정이다.

우리나라 대표적 작곡가인 진은숙의 ‘수비토 콘 포르차’도 이번 무대 첫 곡으로 연주된다. 베토벤 탄생 250주년을 기념해 영국 BBC 라디오, 쾰른 필하모닉, 로열 콘세르트헤바우 오케스트라 공동 위촉으로 2020년 9월 암스테르담에서 세계 초연된 곡이다. 베토벤 음악이 지닌 폭발적인 에너지와 정적인 침묵, 그리고 강렬한 역동성 사이의 서사적 긴장을 약 5분가량의 짧은 시간 안에 응축해서 들려주는데 현대음악으로서 자주 연주되는 인기곡에 속한다.

바이올리니스트 스테판 재키브. 서울시향 제공

한국계 미국인 바이올리니스트 스테판 재키브도 서울시향과 세 번째 협연으로 브루흐의 스코틀랜드 환상곡을 펼친다. 피천득 선생의 외손주로 알려진 재키브는 하와이 실내악 페스티벌(HCMF) 예술감독으로 활동 중이다.