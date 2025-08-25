세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

부천시, ‘소사청년공간 소사로움’ 맞춤형 지원거점 9월 개관

입력 : 2025-08-25 10:56:49
수정 : 2025-08-25 10:56:48
폰트 크게 폰트 작게
부천=강승훈 기자 shkang@segye.com
구글 네이버 유튜브

경기 부천시에 청년 맞춤형 지원거점이 다음달 1일 활짝 열린다. 바로 부천시립도서관 내 ‘소사청년공간 소사로움’을 정식 개관한데 따른다. 25일 부천시에 따르면 이번 복합문화공간은 심곡도서관 4층 연면적 497㎡ 규모로 마련했다.

 

‘소사청년공간 소사로움’ 내부 모습

지난해 특별조정교부금 3억원과 도 지역영상미디어센터 및 생활미디어스튜디오 조성 지원사업으로 도비 4750만원을 확보했다. 운영시간은 화요일∼일요일 오전 7시부터 오후 10시까지다. 청년디지털인쇄소와 미디어창작실은 오전 9시∼오후 6시 연다. 휴관일은 매주 월요일과 법정공휴일이다.

 

19∼39세 청년이면 누구나 이용할 수 있다. 이곳은 청년디지털인쇄소, 미디어창작실, 인터뷰룸, 동아리실, 공유부엌, 열린공간 등으로 구성돼 있다. 9월 1일 개최될 개소식에는 ‘꽃과 함께하는 청년 메이커’, ‘나만의 플래너 만들기’ 등 여러 부대행사가 준비된다.

 

아울러 심곡도서관의 옛 모습과 변천사를 담은 영상과 전시 코너도 함께 선보일 예정이다. 부천시 관계자는 “다양한 정책과 프로그램으로 청년과 소통하고, 맞춤형 도움을 확대해 나갈 것”이라며 “소사로움이 꿈과 아이디어를 실현하는 공간이 되길 바란다”고 말했다.

강승훈 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지.