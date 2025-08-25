BTS 정국에 재벌 총수까지…380억원 해킹범 구속

그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 대기업 회장 등의 개인정보를 빼돌려 자산 수백억원을 가로챈 해킹조직 총책이 구속됐다.

방탄소년단(BTS) 정국. 하이브 유튜브 캡처

서울중앙지법 조영민 당직 판사는 24일 중국 국적 전모(34)씨에 대해 “증거 인멸과 도망 염려가 있다”며 영장을 발부했다.

전씨는 2023년 8월부터 지난해 1월까지 국내 이동통신사 등의 웹페이지를 해킹해 개인정보를 불법 수집하고 자산을 탈취한 혐의(정보통신망법 및 특정경제범죄 가중처벌법 위반 등의 혐의 등)를 받는다.

경찰에 따르면 전씨는 태국 등 해외에 해킹 범죄단체를 조직했다. 피해자들의 명의로 알뜰폰을 무단으로 개통해 들의 금융계좌와 가상자산 계정에서 무단으로 예금 등 자산을 이체하는 방식을 썼다. 이렇게 가로챈 자산은 380억여원 이상인 것으로 알려졌다.

확인된 피해자 중에는 BTS 정국도 포함됐다. 정국은 입대 직후인 지난해 1월 증권계좌 명의를 도용당해 84억원 상당의 하이브 주식 총 3만3500주를 탈취당했다. 다만 소속사가 피해 인지 직후 지급정지 등의 조처를 하면서 실질적인 피해로는 이어지지 않았다.

380억원 이상을 가로챈 혐의를 받는 해킹 범죄 조직 총책 전모(가운데)씨가 24일 서울 서초동 서울중앙지방법원으로 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 들어오고 있다. 뉴스1

수감 중이던 기업인, 재계 30위권 기업 총수, 국내 가상자산·벤처기업 인사 등도 피해를 봤다.

경찰과 법무부는 서울경찰청·인터폴과 협력해 범죄인의 소재를 추적하던 중 올해 4월 전씨가 태국에 입국했다는 첩보를 입수해 즉시 태국 당국에 긴급인도구속청구를 했다. 긴급인도구속 청구는 정식으로 범죄인 인도 청구를 하기 전에 범죄인의 신병을 우선 확보해 달라고 요청하는 제도다.

법무부는 이후 동남아시아 공조 네트워크와 인터폴 등을 통해 태국 당국과 긴밀히 소통한 끝에 전씨의 신병을 확보, 지난 22일 인천공항으로 강제 송환했다.

사건을 맡은 서울경찰청 사이버수사대는 구속된 전씨를 상대로 여죄를 조사할 예정이다.