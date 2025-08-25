OK저축은행, K-브랜드지수 저축은행 부문 1위

아시아브랜드연구소는 ‘K-브랜드지수’ 저축은행 부문에서 OK저축은행이 1위를 차지했다고 25일 밝혔다.

K-브랜드지수는 연구소가 국내외 전문가와 함께 개발한 빅데이터 기반 평가 지표다. 단순 언급량 집계가 아니라 후보 표본 추출부터 인덱스 선별까지 자문위원단의 검증을 거쳐 산출한다는 점이 특징이다.

이번 조사는 2025년 7월 한 달간 온라인 빅데이터 1812만 5372건을 분석해 진행됐다. 평가 대상은 2024년 매출 상위 주요 저축은행 브랜드다.

분석 결과, 1위는 OK저축은행이 차지했으며 뒤이어 △SBI저축은행 △웰컴저축은행 △애큐온저축은행 △신한저축은행 △페퍼저축은행 △KB저축은행 △상상인저축은행 △다올저축은행 △NH저축은행 순으로 TOP10이 형성됐다.

한정근 아시아브랜드연구소 대표는 “저축은행 경쟁력의 3대 키워드는 ‘디지털 접근성’, ‘소비자 신뢰’, ‘지역 밀착형 금융 서비스’”라며 “OK저축은행이 선두를 유지했고, SBI·웰컴저축은행이 뒤를 바짝 쫓는 3강 구도가 뚜렷하다”고 설명했다.

이어 “신한·페퍼저축은행의 순위 변동, KB·NH저축은행의 TOP10 진입은 전통 강자와 신흥 브랜드가 공존하는 시장 재편을 보여준다”며 “향후에는 금리 경쟁뿐 아니라 디지털 금융 경험과 고객 소통 전략이 브랜드 순위에 큰 영향을 미칠 것”이라고 전망했다.

K-브랜드지수는 트렌드, 미디어, 소셜, 긍정·부정 반응, 활성화, 커뮤니티 지표 등을 종합해 산출된다.

아시아브랜드연구소는 2016년 설립 이후 매년 기업과 개인을 대상으로 빅데이터 평가를 실시해 ‘대한민국 K브랜드대상’을 시상하고 있다.