인천시교육청, 국제표준화기구 ISO 45001 인증 추진

인천시교육청이 학교 현장의 산업재해 예방 및 체계적인 안전보건 관리 강화 차원에서 ISO 45001(직업안전보건관리시스템) 인증을 추진한다. 25일 시교육청에 따르면 ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 국제 규격이다.

인천광역시교육청

조직 내 잠재적 위험요인을 사전에 발굴·관리하고 근로자의 안전과 건강이 보장되는 체계를 갖춘 기관에 부여한다. ‘중대재해 처벌 등에 관한 법률’ 시행 이후 강화된 안전보건 관리 요구에 대응하기 위한 목적이다. 법적 의무를 넘어 국제 수준의 관리체계 구축으로 중대재해를 예방하고자 한다.

시교육청은 ISO 45001 도입으로 근로자와 학생 모두의 안전 확보를 목표로 하고 있다. 아울러 현장 맞춤형 컨설팅과 전문가 자문을 병행해 산업재해 예방 체계를 한층 고도화할 계획이다.

도성훈 인천시교육감은 “ISO 45001 인증 추진은 국제 표준에 부합하는 안전경영 체계를 마련하기 위한 것”이라며 “앞으로도 학생과 교직원이 안심할 수 있는 교육환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.