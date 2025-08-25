재능대, 식품산업체 재직자 ‘스마트데이터 분석’ 교육

재능대학교 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업단이 인천 식품산업체 재직자 대상의 ‘스마트데이터 분석·콘텐츠 제작’ 교육을 진행하고 있다. 25일 재능대에 따르면 지난 20일부터 다음 달 10일까지 4주간 이어지는 이번 교육은 대학 푸드테크창업과와 인천시식품제조연합회 협력으로 마련됐다.

산업 종사자들이 빠르게 변화하는 디지털 환경에 적응할 수 있도록 돕고자 한 취지다. 인공지능(AI) 교육으로 디지털 마케팅의 진입 장벽은 낮추고 데이터 분석 기반의 매출 증대 전략 수립 등 실질적 성과 창출에 초점을 맞췄다.

이론과 실습을 병행해 현장에서 즉시 활용할 수 있는 실무능력을 강화시키는 게 특징이다. 재능대는 I(인천)-RISE 사업으로 전략산업 맞춤형 인재 양성, 지산학 협력 생태계 구축, 지역 평생교육체계 확립을 추진 중이다. 재직자와 성인학습자를 대상으로 한 교육을 확대하고 있다.

김문호 재능대 성인학습지원센터장은 “RISE 사업은 산업체와 대학이 함께 성장하는 중요한 발판이 될 것”이라며 “푸드테크창업과와 연계한 실질적인 교육 과정을 통해 평생교육 확대 및 지역 혁신에도 기여하겠다”고 말했다.