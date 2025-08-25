출산율은 세계 꼴찌, ‘세쌍둥이’ 출산율은 1위

"출산 연령 상승 및 난임시술 증가 원인"

우리나라 합계출산율은 세계 ‘꼴찌’ 수준이지만, 다태아 출산율은 세계에서 두 번째로 높은 것으로 나타났다. 특히 세쌍둥이 이상 출산율은 1위였다.

한국보건사회연구원은 25일 이 같은 내용을 담은 ‘한국의 다태아 출생 추이와 과제’ 보고서를 발간했다.

해당 보고서에 인용된 ‘세계 다태아 출산율 데이터(HMBD)’에 따르면, 우리나라의 다태아 출산율(총 분만 1000건당 쌍둥이 이상의 다태 분만 건수)은 2023년 기준 26.9건으로 HMBD에 포함된 27개 주요국 중 그리스(29.5건)에 이어 두 번째로 높았다.

전체 국가 평균이 15.5건으로 한국은 이보다 11.4건 많았다.

2014년 KBS 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한 배우 송일국의 세 쌍둥이 아이들. KBS 제공

세쌍둥이 이상을 의미하는 ‘고차 다태아’ 출산율은 2023년 기준 0.59건으로 전체 국가 중 가장 높았다. 2위는 그리스로 0.37건, 전체 국가 평균은 0.21건이었다.

한국에서는 저출생이 심화하는 가운데 다태아 출생은 늘고 있다.

합계출산율이 2000년 1.48명에서 2023년 0.72명으로 반토막이 났지만, 같은 기간 다태아 출생은 1만768명에서 1만2622명으로 늘었고 전체 출생아 중 다태아 비율은 1.7%에서 5.5%로 3배 넘게 증가했다.

다태아 출산 가구 특성으로는 부모의 고연령화 현상이 두드러졌다.

2000∼2023년 단태아 아빠의 평균 출산연령은 4.5세, 엄마는 5.1세 높아졌지만, 다태아 아빠는 5.0세, 엄마는 5.7세 높아졌다.

또한 다태아 임신 주수는 단태아보다 평균적으로 약 3주가량 짧았고, 37주 미만에 출산하는 조산율의 경우 다태아가 단태아의 10배에 달했다.

보고서는 다태아 출생 증가를 “출산 연령 상승과 의료보조생식술 발전 때문”이라고 분석하면서 “한국의 난임시술 건수·환자가 지속적으로 증가하고 있는 것을 고려할때 다태아 출생이 앞으로도 증가할 수 있다”고 내다봤다.

자연 임신에서의 다태아 임신은 전체의 1∼2%이지만, 난임시술에 의한 다태아 임신 비율은 30∼40%에 달하는 것으로 알려져 있다.

보고서를 작성한 배혜원 연구원은 “다태 임신은 산모와 태아 모두에게 위험해 사회적 과제가 많은데, 한국의 다태아 출생 현황과 특성을 파악할 자료는 매우 제한적인데다 이른둥이 위주”라며 “다태아 출생 가구 대상 데이터를 구축하고 정책 수요에 기반해 보건복지서비스를 구축해야 한다”고 제언했다.