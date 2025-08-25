네이버클라우드, 서울대 등과 ‘국가대표 AI’ 인재 양성 협약

네이버클라우드는 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델(국가대표 AI)’ 프로젝트의 일환으로 KAIST, 서울대학교, 포항공과대학교, 고려대학교, 한양대학교 등 5개 대학과 산학 협력을 위한 컨소시엄 협약식을 지난 22일 개최했다. 네이버 제공

협약식에서는 프로젝트를 총괄하는 네이버클라우드 성낙호 하이퍼스케일 기술총괄이 사업의 비전과 추진 방향을 설명하고, 구체적인 산학 협력 운영 방안을 논의했다. 교수진과 학생 등 100여 명이 참석해 뜨거운 관심을 보였으며, 현장에서는 활발한 질의응답이 이어져 산학이 함께 만들어갈 미래 비전에 대한 기대감을 확인할 수 있었다.

네이버클라우드는 ‘산학협력 레지던시 프로그램’으로 컨소시엄에 소속된 석박사 과정 학생 30~40여명이 연구에만 전념할 수 있는 환경을 지원하며, AI 모델 개발과 응용 연구를 공동으로 추진한다. 학생들에게는 실제 산업 현장에서의 모델 개발 경험을 제공하고, 기업에는 우수 인재를 조기 발굴·확보할 수 있는 기회를 마련해 산학이 함께 성장하는 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.

단순한 산학 공동 연구를 넘어 미래 AI 인재가 기업 현장에서 성장하고 학계 연구가 산업으로 확장되는 양방향 성장 모델이라는 점에서 의미가 크다. 이는 국가 AI 전략의 공공성과 실질적 성과를 동시에 담보하는 기반이 될 것으로 평가된다.

컨소시엄에는 글로벌 영상 멀티모달 AI 스타트업 트웰브랩스(Twelve Labs)도 참여한다. 네이버클라우드는 자사의 음성·언어 기반 기술에 트웰브랩스의 비전 AI 역량을 더해, 국민 누구나 활용할 수 있는 사용성 중심의 옴니모델 AI를 구현하고 K-AI 모델의 글로벌 확장 가능성을 높여갈 계획이다.

성 총괄은 “단순한 기술 개발을 넘어 국민 누구나 체감할 수 있는 AI 활용 경험으로 이어질 수 있도록 완성도를 높여가겠다”고 말했다.